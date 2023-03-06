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Ekonomi

Ramazan'da hububat fiyatlarında artış olacak mı?

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı, yağışların az olmasının bir sorun olduğunu ancak ekilmiş alanların ilk yağmur ve kısmi kar ihtiyaçlarının sağlandığını söyledi.

09:46 . 6/03/2023 Pazartesi
AA
Arşiv

Arşiv

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı, "Nihai çıkacak miktarlara çok büyük yüzdelerle bir etkisi olacağı kanaatinde değiliz. Tahıl, bakla, hububat tarafında artı, eksi yüzde 10 oranı kabul edilebilir bir değerdir ama bu yüzde 20-30'larda olmayacak. Öyle bir kuraklıkla karşı karşıya değiliz ama neticede kuraklık dediğimiz yağışların az olması önemli bir problem" şeklinde konuştu.

Mevcut suyun kullanımına ilişkin rezervlerin daha bilinçli kullanılması gerektiğine işaret eden Taycı, "Sanayi tesislerimizden mümkün oldukça doğru arıtma faaliyetleriyle geri dönüşümlü suyun kullanılabilmesi noktasında daha fazla yatırımlara ihtiyacımız var ki aynı suyu, özellikle süreçleri ısıtma ve soğutma amaçlı kullandığımız bu suları tekrar tekrar kullanabilelim” dedi.

'Birkaç kalem üründe düşüş yaşanabilir'

Kazım Taycı, ramazan ayında genel hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri tarafında tedarikte bir sıkıntı yaşanmayacağını ifade etti. Taycı, fiyatlamada da herhangi bir fiyat artışı olmayacağını, hatta birkaç kalem üründe geriye gelmeyi beklediklerini, ürün tedariki konusunda da herhangi bir sorun yaşanmayacağını söyledi. İHBİR Başkanı Taycı, depremin yaşandığı coğrafyada Türkiye'nin en verimli ovalarının olduğunu belirterek, "Yapmamız gereken; bölgede verimli topraklarımızdaki üretimin, yapılan hayvancılığın kesintisiz şekilde devamlılığını sağlamak" diye konuştu.



#İstanbul
#Kazım Taycı
#Ramazan
2 gün önce
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Ramazan'da hububat fiyatlarında artış olacak mı?
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