Ekonomi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 1 Öğretim Görevlisi alıyor
BASIN İLAN

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 1 Öğretim Görevlisi alıyor

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 1 Öğretim Görevlisi alınacağını duyurdu. Üniversite, son başvurunun 7 Nisan'da olacağını da bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 1 Öğretim Görevlisi alıyor
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim elemanı alımı yapılacaktır.

Başvuru süresi 24 Mart ve 7 Nisan olarak belirlenip, Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

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