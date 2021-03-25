Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 1 Öğretim Görevlisi alıyor

Ekonomi

İşte ekonominin yol haritası

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki hafta önce açıkladığı Ekonomi Reformları için bakanlıkların ve kurumların yol haritası belli oldu. Atılacak 144 adımdan 118’i bu yıl sonuna kadar tamamlanacak. 17’si için 2022 yılı hedeflenirken, 5’i için ise süreklilik sağlanacak. 4’ü ise şimdiden tamamlanarak uygulamaya konuldu. Reformların hayata geçirilmesi için kanun, idari karar ve cumhurbaşkanlığı kararı olmak üzere üç düzenleme şekli öngörülüyor.