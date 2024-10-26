Reel Kesim Güven Endeksi ekimde 100,9'a yükseldi

İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1785 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi. Buna göre, Reel Kesim Güven Endeksi, ekimde geçen aya göre 2,1 puan artarak 100,9 seviyesine çıktı. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi 3 puan yükselerek 102,2 seviyesinde gerçekleşti.





ÜFE BEKLENTİSİ 1,8 PUAN AZALDI

Ortalama birim maliyetlerinin, gelecek 3 ayda artacağını bekleyenler lehine olan seyir zayıflarken, son 3 ayda artış olduğunu bildirenler lehine seyir güçlendi. Gelecek 3 aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de güçlendiği gözlenirken, gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentisi geçen aya göre 1,8 puan azalarak yüzde 47,4 seviyesinde gerçekleşti. Ekimde ankete katılan iş yerlerinin yüzde 51,9'u üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 14,8'i talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu ifade etti.





Güven endeksi hizmet ve perakende ticarette arttı

Güven endeksi, ekimde geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 1,5, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,1 artarken, inşaat sektöründe yüzde 1,7 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, ekimde aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 1,5 artarak 114,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,1 yükselişle 110,7 olurken inşaat sektöründe yüzde 1,7 azalışla 86,3 değerini aldı.





İNŞAAT SEKTÖRÜ YÜZDE 4 GERİLEDİ

Hizmet sektöründe ekimde bir önceki aya kıyasla son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 2,4, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 1,7, gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 0,4 arttı. Perakende ticaret sektöründe son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 1,3 azalırken mevcut mal stok seviyesi yüzde 1,5, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 0,4 arttı. İnşaat sektöründe ise alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinde yüzde 4 gerileme olurken gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisinde yüzde 0,3 yükseldi.











