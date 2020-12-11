Reformlar hızla şekillenecek: Hedef sürdürülebilir kaliteli büyüme

Yaşanan küresel salgının etkilerini en aza indirerek, üretim ve istihdamı korumayı hedefleyen hükümet çalışmalarını hızlandırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, reform konusunda yürüttükleri çalışmalarla ilgili, “Hukuk reformlarını, ekonomik güven iklimini de tahkim edecek şekilde ve paydaşlarımızla yakın istişare içinde hızlandırarak şekillendireceğiz” dedi. Elvan, çalışmaların verimli geçtiğine dikkat çekerek, “Ekonomimizi şüphesiz ki toplumun tüm kesimleriyle birlikte ileriye taşıyacağız” dedi.

REFAH SEVİYESİNİ YÜKSELTMEK AMAÇLANIYOR

TBMM’de milletvekillerinin sorularını cevaplandıran Bakan Elvan, reformların yapısına ilişkin, “Ekonomimizi daha dayanıklı kılmaya ve sürdürülebilir büyümeyi temin etmeye yönelik makroekonomik politikaları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Türkiye ekonomisi rekabete dayalı piyasa ekonomisi geleneğine sahiptir. Ekonomi politikalarımızı bu anlayışı merkeze alarak oluşturuyoruz. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir ve kaliteli bir büyümeyle istihdamı artırmayı ve vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmeyi amaçlıyoruz” dedi.

ÖNGÖRÜLEBİLİR REFORMLAR OLACAK

Makroekonomik istikrarı korumak suretiyle enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini anlatan Elvan, “Salgının küresel çapta getirdiği belirsizliklere rağmen ekonomik aktivitenin sürekliliğini sağlayacak, yatırım ortamını güçlendirecek, şeffaf, öngörülebilir ve hesap verebilir bir yapı içinde yeni reformlarımıza hız kazandıracağız” diye konuştu.

REKLAM

GÜVEN OLMAZSA OLMAZ

“Yatırım ortamının daha fazla iyileştirilmesi noktasında yargı reformuna hükûmet olarak büyük önem atfettiğimizi vurgulamak istiyorum” diyen Elvan, hukukun ekonomiden ayrı düşünmesinin mümkün olmadığını söyledi. Bakan Elvan, iyi işleyen bir ekonomik yapının olmazsa olmazının güven olduğuna işaret etti. Adalet Bakanı ile birlikte aynı amaç doğrultusunda çok verimli çalışmalara başladıklarını kaydeden Elvan, “Hukuk reformlarını, ekonomik güven iklimini de tahkim edecek şekilde ve paydaşlarımızla yakın istişare içinde hızlandırarak şekillendireceğiz. Ekonomimizi daha güçlü ve daha üretken kılmak için tüm tarafların görüşlerine de büyük önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.

ESNAF DA DİNLENECEK

Önümüzdeki günlerde esnaf ve iş dünyası başta olmak üzere diğer taraflarla da bir araya gelecekleri bilgisini paylaşan Bakan Elvan, şunları kaydetti: “Ekonomimizi şüphesiz ki toplumun tüm kesimleriyle birlikte ileriye taşıyacağız. Bu çerçevede esnafın, çiftçinin, sanayicinin, akademisyenin yani toplumun her bir ferdinin görüşleri bizim için son derece değerli ve kıymetlidir.”

VATANDAŞLARIMIZ BİZE GÜVENSİNLER