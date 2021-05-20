Ekonomi CarrefourSAnın 34 mağazası Migrosa devrediliyor
İŞ DÜNYASI

CarrefourSA'nın 34 mağazası Migros'a devrediliyor

CarrefourSA'nın Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Hatay, Malatya, Mardin, Şanlıurfa ve Van'daki 34 mağazasının kiracılık hakkının Migros'a devredilmesine Rekabet Kurulu'ndan onay çıktı.

Haber Merkezi AA
Rekabet Kurulu izin verdi: CarrefourSAnın 34 mağazası Migrosa devrediliyor
Foto/arşiv

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan son Kurul kararlarına göre, Moonton Holdings Limited'in tek kontrolünün Bytedance Ltd. tarafından devralınması işlemi onaylandı.

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ'nin Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Hatay, Malatya, Mardin, Şanlıurfa ve Van illerindeki 34 mağazasının kiracılık hakkının devri yoluyla Migros Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Ceratizit S.A.'nın tek kontrolünün Plansee Holding AG tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Groupe Ecore Holding SAS'ın tek kontrolünün, Derichebourg SA'nın kontrolündeki Derichebourg Environnement tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Eaton Corporation plc'nin hidrolik işkolunun tek kontrolünün Danfoss A/S tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Nile Dutch Investments B.V.'nin tek kontrolünün Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft tarafından devralınması işleminin onaylanması kararlaştırıldı.

Kotkamills Group Oyj'nin hisselerinin tek kontrolünün Mayr-Melnhof Cartonboard International GmbH tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Magna International Inc. ve LG Electronics Inc. tarafından tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemine izin verildi.

Rekabet Kurulu, Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası AŞ'nin tek kontrolünün HR Bank Ltd. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi.

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