Rekabet Kurulunda hızlı tüketim malları sektörüne ilişkin sözlü savunma toplantısı yapılacak

Samsundan getirdiğimiz saleplerin, bu gördüğümüz sahaya dikimlerini yapıyoruz. Şu anki hedefimiz ilk etapta Gerede. Bu bitki Geredede doğal olarak var. Biz bu sahaları, çoğaltmayı hedefliyoruz. Devamını getirebilirsek, diğer bölgelerimizde de çalışma yapmayı hedefliyoruz. Salep bitkisinin ormandan, izin alınmadan toplanması yasak. Bunun şu anki cezası 131 bin lira. Büyük bir para cezası var.