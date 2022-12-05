Ekonomi Rekabet Kurulunda hızlı tüketim malları sektörüne ilişkin sözlü savunma toplantısı yapılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rekabet Kurulunda hızlı tüketim malları sektörüne ilişkin sözlü savunma toplantısı yapılacak

Rekabet Kurulunda, hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici, tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 6-7 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

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Haber Merkezi AA
Rekabet Kurulunda hızlı tüketim malları sektörüne ilişkin sözlü savunma toplantısı yapılacak
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Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu teşebbüsler hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Bu kapsamda hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici, tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı, 6-7 Aralık'ta Rekabet Kurulunda yapılacak.

Toplantı çevrim içi takip edilebilecek.

İETT otobüsü ile tramvayın çarpıştığı kazanın ardından yaşanan panik anları kameraya yansıdı
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İstanbul Eyüpsultan'da sabah saatlerinde bir İETT otobüsü tramvay ile çarpıştı. 4'ü ağır 19 kişinin yaralandığı kazanın ardından ağır hasar alan tramvayın içinde yaşanan panik anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bolu'da kendiliğinden yetişen salep bitkisinin üretimi yaygınlaştırılacak
FOTOĞRAF 9
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Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve Gerede Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Samsundan getirilen 20 bin salep bitkisinin dikimi, 20 kadın çiftçi tarafından 4 günde tamamlandı.Geredenin köylerinde kendiliğinden yetişen saleplerin bulunduğu alana dikilen yeni bitkilerle, üretiminin yaygınlaştırılması ve köylülere ek gelir sağlanması amaçlanıyor.
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Nesli tükenme tehlikesi altındaki salep bitkisinin korunması için çalışmalarını sürdüren Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alana yerleştirdikleri foto kapanlarla da bu bitkilerin kaçak toplanmasını engelliyor.Salep dikiminin yapıldığı alanı ziyaret eden Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ferdi Özer ve Gerede Orman İşletme Müdürü Cem Bulut, kadın çiftçilere salep bitkisi hakkında bilgi verdi.
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Özer, köy halkına salebin ekonomik anlamda büyük katkı sağlayacağını belirterek, ülke genelinde salep bitkisinin ekonomik değeri konusunda, çok fazla bilgi sahibi olunmadığını kaydetti.Bölgede kendiliğinden yetişen salep bitkisini yöre halkına tanıtmayı, nasıl yetiştiği konusunda bilgi vermeyi amaçladıklarını vurgulayan Özer, salep üretimiyle, köylerde yaşayan insanların ek gelir elde etmesini sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.
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Samsundan getirdiğimiz saleplerin dikimlerini yapıyoruz-Özer, 1000 metrekarelik alana 20 bin adet salep bitkisinin dikildiğini anlatarak, şunları söyledi:
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Samsundan getirdiğimiz saleplerin, bu gördüğümüz sahaya dikimlerini yapıyoruz. Şu anki hedefimiz ilk etapta Gerede. Bu bitki Geredede doğal olarak var. Biz bu sahaları, çoğaltmayı hedefliyoruz. Devamını getirebilirsek, diğer bölgelerimizde de çalışma yapmayı hedefliyoruz. Salep bitkisinin ormandan, izin alınmadan toplanması yasak. Bunun şu anki cezası 131 bin lira. Büyük bir para cezası var.
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Gerede Orman İşletme Müdürü Vasfi Cem Bulut ise projeden yörede çalışan köylü kadınların faydalanacağını belirtti.
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Bulut, salep üretimi yapan üreticilere yönelik alternatiflerin artırılması için çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.
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Proje sayesinde, orkidelerin usulsüz bir şekilde toplanmasının da önüne geçeceklerini vurgulayan Bulut, Nesli tehlike altında bulunan bu orkide türünün, popülasyonunu artırmayı hedefliyoruz. dedi.
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Tozunun kilosu bin 500 liraya alıcı buluyor.
Bolu'da kendiliğinden yetişen salep bitkisinin üretimi yaygınlaştırılacak
Bolu'nun Gerede ilçesinde, kendiliğinden yetişen salep bitkisinin üretiminin yaygınlaşması amacıyla Samsun'dan getirilen 20 bin salep soğanı toprakla buluşturuldu.
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