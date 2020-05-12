Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Rekabet Kurulundan maske fiyatlarıyla ilgili soruşturma
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rekabet Kurulu'ndan maske fiyatlarıyla ilgili soruşturma - Son dakika

Rekabet Kurulu'ndan maske fiyatlarıyla ilgili soruşturma

Rekabet Kurumu maske üretim ve satışı yapan 10 teşebbüse salgın sürecinde fiyatlarda yüzde 700'e varan artışlar nedeniyle soruşturma açtı.

Haber Merkezi Diğer
Arşiv
Arşiv

Koronavirüs salgınını fırsat bilerek maske fiyatlarına zam yapanlara göz açtırılmıyor. Rekabet Kurulu'ndan maske üretim ve satış piyasası soruşturması ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Koronavirüs salgını sürecinde ortalama yüzde 600-700 civarında artışlarla rekabeti bozduğu tespit edilen maske üretici ve satıcıları hakkında soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada şöyle denildi:

Titizlikle inceleniyor

"Koronavirüs salgını sürecinde tıbbi, koruyucu ve kumaş maskelerin üretimi ve satışı ile iştigal eden teşebbüslerin fiyatlama davranışlarını inceleyen Rekabet Kurulu, dosya konusu ciddi artış oranlarının (ortalama yüzde 600-700 oranında artışlar) rekabetin bozulduğu piyasalardaki davranışlara işaret ettiğine karar vermiş ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca soruşturma başlatmıştır. Rekabet Kurulu, incelemelerinde tüm özel ve kamu kurumlarından bilgi ve belge toplayabilmekte ve teşebbüslerin başta fiyat olmak üzere rekabet parametrelerini tüketici aleyhine seviyelerde stabilize edip etmediğini titizlikle incelemektedir.

Fırsatçılara geçit yok: Sosyal medya üzerinden sahte internet siteleri kurup koronavirüsle ilgili bağış topluyorlar
KORONAVİRÜS
Fırsatçılara geçit yok: Sosyal medya üzerinden sahte internet siteleri kurup koronavirüsle ilgili bağış topluyorlar
  • Özellikle, içinde bulunduğumuz dönemde yani salgın koşullarında, piyasanın rekabetin bozulduğu noktada dengeye gelmemesi için çaba sarf eden Kurul, koruyucu maske gibi insan hayatı için kritik önemi haiz ürünlerde bu çabalarını daha da artırmıştır."

Fırsatçılara geçit yok: Maske stoklayanlara ceza yağdı
EKONOMİ
Fırsatçılara geçit yok: Maske stoklayanlara ceza yağdı

Piyasayı aksatıyorlar

4054 sayılı kanun çerçevesinde yapılan incelemelerde her bulgu ve olgunun tek tek önem arz ettiği gibi bir bütün olarak da dikkate alındığı kaydedilerek, "Soruşturma sonucunda ihlal tespiti halinde, fiyat rekabetinin mümkün olduğunca en çoklanmasına engel olan tüm aktörler, sebebiyet verdikleri piyasa aksaklıklarına son vermek durumundadır. Bu çerçevede, toplam 10 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmanın geleneksel soruşturma süreçlerine kıyasla daha hızlı ilerlemesi beklenmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Emniyet koronavirüs fırsatçılarına izin vermiyor
GÜNDEM
Emniyet koronavirüs fırsatçılarına izin vermiyor
Abone Ol Google News
Dosyalar ağır cezadan çıktı

Dosyalar ağır cezadan çıktı

DHKP/C soruşturmasının detayları ortaya çıktı.
81 ile çay genelgesi

81 ile çay genelgesi

​İçişleri, seyahat izin belgesi için tarih verdi.
Fırsatçılara soruşturma

Fırsatçılara soruşturma

​Rekabet Kurulu harekete geçti.
Bunu bilmek herkesin hakkı

Bunu bilmek herkesin hakkı

HDP-İYİ Parti arasındaki tartışmalara ilk yorum.
PTT'den personeline müjde

PTT'den personeline müjde

2 bin lira destek ödemesi yapacak.
Fenerbahçe'de <br>bir vaka daha

Fenerbahçe'de
bir vaka daha

Kulüpte virüse yakalananların sayısı iki oldu.

Putin için çember daralıyor

Putin için çember daralıyor

​Bakanların ardından sözcüsünün de korona testi pozitif.
Ramazan'a vefa yakışır

Ramazan'a vefa yakışır

​Yedi Başak sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor
Maskeye alışalım

Maskeye alışalım

​Bir yandan pandemiyle diğer yandan muhalefetle uğraşıyoruz.

Akıl alır gibi değil

Akıl alır gibi değil

​Belediye başkanı kaçak villaya isyan etti: İzin vermeyeceğiz
İlk kez vaka<br>ve vefat yok

İlk kez vaka
ve vefat yok

​Büyükşehirlere ek olarak karantinadaki Zonguldak'tan güzel haber.
HDP vekili 650 bin TL'lik arabada

HDP vekili 650 bin TL'lik arabada

​"Benim oğlum taş üstünde yatıyor, bunlar bu arabalarla geziyor."
Kulaklık için bekliyorum

Kulaklık için bekliyorum

​AVM önünde kuyruk oluşturan vatandaşlardan ilginç sözler...
Öğrencilere endüstri 4.0'ı anlatacak

Öğrencilere endüstri 4.0'ı anlatacak

Kariyer isteyenlere yeni fırsatlar sunuyor.
Ölçüme başladılar

Ölçüme başladılar

Bakan Ersoy'un açıklamaları heyecanlandırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.