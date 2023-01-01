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Ekonomi
Rekabet Kurulu'ndan Tetra Laval'a soruşturma
Rekabet Kurulu, sıvı gıda dolum makineleri pazarındaki Tetra Laval Holding-Finance SA hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.
17:05 . 19/01/2023 Perşembe
AA
Rekabet Kurulu

Rekabet Kurulu

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu firmanın, rakipleri üzerinde dışlayıcı eylemleri ile Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesi kapsamında hakim durumunu kötüye kullandığı iddialarına yönelik yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak Tetra Laval Holding-Finance SA hakkında soruşturma açtı.

Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettikleri, ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.


#Rekabet Kurulu
#Soruşturma
#Tetra Laval Holding-Finance SA
21 dakika önce
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Rekabet Kurulu'ndan Tetra Laval'a soruşturma
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