Rekabet Kurulu'ndan üç tıbbi cihaz şirketine soruşturma

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bıçakcılar Tıbbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret AŞ, Gazi Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ ve Rectus Medikal Ürünler ve Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmalar Kurulca karara bağlandı.