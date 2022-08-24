Rekabet Kurumu'nun yedi gübre firmasına açtığı soruşturma devam ediyor

Rekabet Kurumu'ndan edinilen bilgiye göre, 7 teşebbüs hakkında açılan soruşturmada, soruşturma raporu teşebbüslere tebliğ edildi. İkinci yazılı savunmalar beklenen teşebbüslerin kanunda yazan süreler içinde soruşturması tamamlanacak. Hakkında soruşturma açılan teşebbüslerden bir tanesi soruşturma raporu tebliğ edilmeden Rekabet Kurumu'na uzlaşma başvurusunda bulundu ve uzlaşma talebi Rekabet Kurumu'nca kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde uygun görüldü. Diğer teşebbüslerin ise soruşturma süreci devam ediyor.

Rekabet Kurumu'ndan edinilen bilgiye göre, 7 teşebbüs hakkında açılan soruşturmada, soruşturma raporu teşebbüslere tebliğ edildi. İkinci yazılı savunmalar beklenen teşebbüslerin kanunda yazan süreler içinde soruşturması tamamlanacak. Hakkında soruşturma açılan teşebbüslerden bir tanesi soruşturma raporu tebliğ edilmeden Rekabet Kurumu'na uzlaşma başvurusunda bulundu ve uzlaşma talebi Rekabet Kurumu'nca kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde uygun görüldü. Diğer teşebbüslerin ise soruşturma süreci devam ediyor.

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GÜNDEM İstanbul'da okul servis ücretlerine yüzde 19,21 zam yapıldı