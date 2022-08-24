Ekonomi Rekabet Kurumunun yedi gübre firmasına açtığı soruşturma devam ediyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rekabet Kurumu'nun yedi gübre firmasına açtığı soruşturma devam ediyor

Rekabet Kurumu tarafından, gübre sektöründe fiyat artışlarında rekabete aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 7 firmaya açılan soruşturma devam ediyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rekabet Kurumunun yedi gübre firmasına açtığı soruşturma devam ediyor
Arşiv

Rekabet Kurumu'ndan edinilen bilgiye göre, 7 teşebbüs hakkında açılan soruşturmada, soruşturma raporu teşebbüslere tebliğ edildi. İkinci yazılı savunmalar beklenen teşebbüslerin kanunda yazan süreler içinde soruşturması tamamlanacak. Hakkında soruşturma açılan teşebbüslerden bir tanesi soruşturma raporu tebliğ edilmeden Rekabet Kurumu'na uzlaşma başvurusunda bulundu ve uzlaşma talebi Rekabet Kurumu'nca kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde uygun görüldü. Diğer teşebbüslerin ise soruşturma süreci devam ediyor.

Rekabet Kurumu'ndan edinilen bilgiye göre, 7 teşebbüs hakkında açılan soruşturmada, soruşturma raporu teşebbüslere tebliğ edildi. İkinci yazılı savunmalar beklenen teşebbüslerin kanunda yazan süreler içinde soruşturması tamamlanacak. Hakkında soruşturma açılan teşebbüslerden bir tanesi soruşturma raporu tebliğ edilmeden Rekabet Kurumu'na uzlaşma başvurusunda bulundu ve uzlaşma talebi Rekabet Kurumu'nca kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde uygun görüldü. Diğer teşebbüslerin ise soruşturma süreci devam ediyor.


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