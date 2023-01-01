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Ekonomi
Renault-Nissan hisse müzakerelerinde sona yaklaşılıyor
Japon üretici Nissan'daki Fransız Renault Group'a ait mevcut hisse seviyesinin düşürülmesini kapsayan iki firmanın müzakerelerinde sona yaklaşıldı.
9:17 . 18/01/2023 Çarşamba
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Renault, Nissan'da yüzde 43 ile en büyük hisseye sahip. Nissan da Renault'da yüzde 15 hisseye sahip. Renault'un, Nissan'daki hissesinin düşürülmesi gündemde.


Nissan'ın mevcut hisse seviyesi farklılığında uzun süredir rahatsız olduğu biliniyor. İki firma, hisse seviyelerini karşılıklı olarak eşit düzeye getirilmesini müzakere ediyor.


Japon resmi Kyodo ajansının piyasa kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Renault'un hisse seviyesinin yüzde 15'e düşürülmesi müzakerelerinde sona gelindi.


Nikkei Asia'ya göre hafta başında hisse müzakerelerinde gelinen son aşamayı ele alan Japon firmanın yöneticileri, Fransız firmanın teklifine olumlu baktıklarını duyurdu. Renault Grup Üst Yöneticisi (CEO) Luca de Meo'nun, Nissan CEO'su Makoto Uçida ile gelecek hafta içerisinde görüşerek, müzakereleri nihayete erdirmesi bekleniyor.


Kişida ve Macron


Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun geçen hafta Paris'te görüştüğü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile iki firmanın müzakere sürecini ele aldığı kaydedildi. Renault-Nissan, 1999'da Fransız-Japon ortaklığıyla dünyanın en büyük otomobil gruplarından birini oluşturmuştu. Renault, Nissan'a yaklaşık 4 milyar dolar yatırım yapmıştı.


İflasın eşiğindeki Japon firmaya yönelik "kurtarıcı görülen hamlesiyle" Fransız üretici, Nissan'ın en büyük hissedarı oldu. İttifaka, 2016'da Japon Mitsubishi de katılmıştı.


Müzakerelere yönelik Fransız yönetici de Meo, partnerliği yeniden tanımlamak istediklerini belirterek, "Bu, 'bir taraf kaybediyor, diğeri kazanıyor' durumu değil." demişti.


Nissan eski CEO'su Saikawa, Japon firma ile Fransız firmanın "eşit olmayan otomobil ittifakında, Renault'un Nissan'daki hisseleri azaltılarak" çare bulunması gerektiğini söylemişti.




#fransa
#Japonya
#Nissan
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Renault-Nissan hisse müzakerelerinde sona yaklaşılıyor
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