Renault Nissan'daki hisselerini düşürmek istiyor

Dünya

İngiltere'de bir ilk: 'Kehribar' renkte uyarı yapıldı

Ulusal Sağlık Servisi Kan ve Nakil Kurumu, ülkede azalan kan stoğu nedeniyle ilk kez 'kehribar' renkte uyarı yayınlarken, bu durumun acil olmayan operasyonların iptal edilmesine neden olabileceği açıklandı.