Ekonomi Resesyon endişesi pompaya yaradı Benzine 96 kuruşluk indirim geldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Resesyon endişesi pompaya yaradı: Benzine 96 kuruşluk indirim geldi

Küresel piyasalarda yaşanan resesyon tedirginliği ve Çin’de artan koronavirüs vakaları sonrası petrol fiyatlarında yaşanan düşüş pompaya olumlu yansıdı. Petroldeki gerilemeyle birlikte Türkiye’de akaryakıt fiyatları son 1 ayda yüzde 17.45 düştü. Bakan Nebati, fiyatların daha da gerileyeceğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Resesyon endişesi pompaya yaradı: Benzine 96 kuruşluk indirim geldi
​Resesyon endişesi pompaya yaradı.

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında düşüşler devam ediyor. Önce pandemi ardından da Rusya-Ukrayna savaşıyla küresel ekonomilerde resesyon tehlikesi hızlandı. Ardından da Çin’de koronavirüs vakalarında yükselişler yaşandı. Hem resesyon tedirginliği hem de Çin’de vaka sayılarının artması petrol fiyatlarında son 1 ayda önemli gerilemeler yaşanmasına yol açtı. Petrolün varil fiyatı 120 dolardan 102 dolara kadar geriledi.

Nureddin Nebati
Nureddin Nebati

BENZİNE 96 KURUŞLUK İNDİRİM GELDİ

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle akaryakıt fiyatlarında indirim devam ediyor. Dün geceden geçerli olmak üzere akaryakıt ürünlerinden benzinde 96 kuruşluk indirim yapıldı. İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da 23,66 TL’den 22,70 TL’ye, Ankara ve İzmir’de ise 23,78 TL’den 22,82 TL’ye geriledi. Böylece İstanbul’da 21 Haziran’da 27.5 lira olan benzinin litresi yüzde 17.45’lik düşüşle 22.70 liraya geriledi. Motorinin fiyatı da son 1 ayda yüzde 15.23’lük düşüşle 29.93 liradan 25.37 liraya düştü.

DÜŞÜŞÜ GÖZ ARDI EDİYORLAR

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, akaryakıt fiyatlarında düşüşlerin hızlanacağını söyledi. Nebati, Ukrayna’da devam eden savaşın tetiklemesiyle, geçen aylarda petrol fiyatlarında küresel ölçekte yaşanan beklenmedik fiyat artışlarının kaçınılmaz olarak Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da yükseliş yönlü etkilediğini belirtti.

Bu gelişmelerin bir sonucu olarak haziran ayının son günlerinde Türkiye'de benzinin litresinin 27 lira, motorinin litresinin de 30 lira seviyelerini gördüğüne işaret eden Nebati, "Bu istenmedik ancak zaruri yükselişler gerçekleşirken küresel durumu görmezden gelip bunu sadece ülkemizde yaşanan bir sorunmuş gibi lanse edenlerin, son dönemde ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarındaki düşüş ivmesini ise göz ardı etmeleri düşündürücüdür" ifadesini kullandı.

DEĞİŞİKLİK FİYATLARA HEMEN YANSITILIYOR

Nebati, söz konusu fiyat düşüşlerinin akaryakıt pompa fiyatlarına yansıtıldığına dikkati çekerek, "Haziran sonundan bu yana petrol fiyatlarında küresel ölçekte gerçekleşen gevşeme eğilimi, vatandaşlarımızın refahını merkeze alan anlayışımızın bir gereği olarak ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarına da aynı oranda ve ivedilikle yansıtılmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Nebati, küresel fiyat oluşumlarına bağlı olarak yakın zamanda akaryakıt fiyatlarında ilave düşüşler beklendiğini ifade ederek, "Tüm çalışmalarımız halkımızın refahını azami ölçüde artırmak doğrultusunda aralıksız ilerlemektedir" dedi.

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