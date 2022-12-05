Ekonomi Resmen duyurular Rusyadan Pakistana indirimli tarife
DÜNYA EKONOMİSİ

Resmen duyurular: Rusya'dan Pakistan'a indirimli tarife

AB'nin Rus petrolüne yönelik getirdiği tavan fiyat uygulama kararının ardından Moskova'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Pakistan'da petrolden sorumlu Devlet Bakanı Musadik Malik, Rusya'nın indirimli fiyatlar üzerinden Pakistan'a ham petrol satacağını duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Resmen duyurular: Rusyadan Pakistana indirimli tarife
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Rusya-Ukrayna savaşının ardınan Batı ambargosuna uğrayan Rus petrol sektörü yüzünü Doğu'ya çevirdi.

Rus petrol şirketleri Avrupa pazarına alternatif olarak Hindistan, Pakistan gibi ülkelere petrol sağlıyor.

Pakistan'da petrolden sorumlu devlet bakanı Musadik Malik, geçtiğimiz hafta heyetiyle birlikte Rusya'ya düzenlediği ziyaretin ardından dün ülkesine döndü.

Düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Malik, Rusya ziyaretini değerlendirdi.

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Ziyaretin beklenenden daha verimli geçtiğini belirten Malik, "Rusya, Pakistan'a indirimli fiyatlar üzerinde ham petrol ve dizel yakıt satacak" dedi.

Rusya'nın, uluslararası baskılar nedeniyle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sıkıntısı çektiğini de ifade eden Malik, "Ruslar, bizim özel şirketlerimizle görüşme düzenledi. Onların heyetleri ve bizim heyetlerimiz arasındaki görüşmeler de başladı. Rusya hükümeti, LNG üretimi için yeni fabrikalar kuruyor ve 2025 ile 2026 yılları için anlaşma imzalamak üzere bizi de davet ettiler" açıklamasında bulundu.

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