Resmi Gazete'de yayımlandı: Balon balığı avlayanlara balık başı 5 lira ödeme yapılacak

Geçen yıllarda Süveyş Kanalı'nın genişletilmesiyle Kızıldeniz'den Akdeniz'e yayılan istilacı ve zehirli türler arasında bulunan balon balıklarının popülasyonu arttı.
Türkiye'de de ekosisteme zarar veren balığın avlanmasını teşvik etmek için Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlandı.
Balon balığı başına 5 lira ödeme yapılacak
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ülke ekonomisinin zarar görmemesi adına balon balığı avlayanlara, balık başı 5 Türk Lirası ödeme yapılacak.
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