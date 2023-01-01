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Ekonomi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Gelir İdaresine yapılacak bildirimlerde mükelleflere kolaylık
Mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmeye mecbur olduğu bilgilerden, Ticaret Bakanlığınca elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilenlerin "mükellefler tarafından yapılmış gibi" kabul edilmesi sağlandı.
9:06 . 18/01/2023 Wednesday
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 Şubat itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemeyle mükelleflere bildirim kolaylığı getirildi.


Buna göre, mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgilerden, Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilenler "mükellefler tarafından yapılmış bildirim" olarak kabul edilecek.

Ticaret sicili memurlukları, kurumlar vergisi mükellefi olup Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca tescil için başvuran mükelleflerin başvuru evraklarının bir suretini ilgili vergi dairesine yazılı veya elektronik ortamda intikal ettirecek. Bu mükelleflerin işe başlamayı bildirme yükümlülükleri yerine getirilmiş sayılacak.


​​​​​​​Ticaret Sicili Yönetmeliği gereğince tescil zorunluluğu bulunan işlemlerden tebliğin tablosunda yer alanlara ilişkin bilgiler Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirildiğinden, söz konusu işlemlere ilişkin bildirimler de "mükellefler tarafından yapılan bildirim" olarak kabul edilecek. Bu kapsamda söz konusu işlemler için mükelleflerce ayrıca vergi dairesine bildirimde bulunulmasına gerek olmayacak.




#elektronik
#Hazine ve Maliye Bakanlığ
#Mükellef
#Resmi Gazete
#Ticaret Bakanlığı
1 saat önce
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Gelir İdaresine yapılacak bildirimlerde mükelleflere kolaylık
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