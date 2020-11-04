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Ekonomi LPGli araçların AVMlerin kapalı otoparklarına girebilmesi için koşullar belirlendi
OTOMOTİV

Resmi Gazete'de yayımlandı: LPG'li araçların AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilmesi için koşullar belirlendi

LPG'li araçların AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilmesi için koşullar belirlendi

Alışveriş merkezlerinde (AVM) bulunan kapalı otoparklara LPG'li araçların girebilmesi için gereken kural ve şartlar belirlendi. LPG'li araçların alınabileceği kapalı otopark alanları, 1'inci bodrum katlardan daha aşağıdaki katlarda konumlandırılamayacak ve diğer araçların alınacağı otoparklar ile giriş ve çıkışları ayrı olacak. Otoparkların havalandırma ve elektrik tesisatı yeniden düzenlenecek.

Haber Merkezi AA
LPG'li araçlar AVM'lere girebilecek.
LPG'li araçlar AVM'lere girebilecek.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  • Buna göre, alışveriş merkezlerinde bulunan kapalı otoparklara, belirlenen şartların sağlanması halinde LPG kullanan araçların girmesine izin verilecek.

AVM'lerdeki kapalı otoparklara LPG'li araçların girebilmesi için Türk Standardları Enstitüsü'nden (TSE) hizmet yeterlik belgesi ve mahallin itfaiye teşkilatından "uygun" görüşü alınacak.

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Ayrıca, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye yetkili idareler, otoparkların kayıtlarını tutarak, yıllık denetimlerini yapmak ya da yaptırmakla yükümlü olacak.

LPG'li araçların alınabileceği kapalı otopark alanları, 1'inci bodrum katlardan daha aşağıdaki katlarda konumlandırılamayacak ve diğer araçların alınacağı otoparklar ile LPG'li araçların giriş ve çıkışları birbirinden ayrı olarak düzenlenecek.

Otoparkların havalandırma ve elektrik tesisatı yeniden düzenlenecek. Otoparkları, tescil belgesinde LPG'li olduğu belirtilen ve geçerli muayenesi bulunan araçlar kullanabilecek, gerekli koşulları sağlamayan araçlar otoparklara alınmayacak.

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