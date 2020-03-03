​Resmi Gazete'de yayımlandı: Yolcular artık yanında altın getirebilecek

Mutlu, 30 yıldır bu mesleği yapıyorum ama 30 yıldır ilk defa altının bu kadar yükselişini gördüm. Hiç kimse gelip alışveriş yapamıyor. Biz de bekliyoruz işte. Ne acıdır ki daha önce gelip 200 gram altın bozan, 150 gram altın bozan, kendinin de 300 gramını üstüne koyup gidip kendine ev almış. Şimdi o evi 70 bin lira ama aldığı altın borcu olmuş 50 bin lira. Bozduğu 300 gram gitti şimdi aldığı altın borcunu ödeyemiyor, gelip altın fiyatını soruyor, üzülüyor çekip gidiyor diye konuştu.