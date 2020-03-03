Ekonomi Resmi Gazetede yayımlandı Yolcular artık yanında altın getirebilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Resmi Gazete'de yayımlandı: Yolcular artık yanında altın getirebilecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yolcular artık yanında altın getirebilecek

Yurda giriş tarihinde 18 yaşını doldurmuş olan yolcuların beraberlerinde bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 kilogram ağırlığında kendilerine ait olan standart işlenmemiş altını yurda getirmeleri serbest olacak.

Haber Merkezi İHA
Yurt dışından gelen yolcular artık yanında altın getirebilecek.
Yurt dışından gelen yolcular artık yanında altın getirebilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının ’Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’inde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan ve yurda giriş tarihinde 18 yaşını doldurmuş olan yolcuların beraberlerinde bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 kilogram ağırlığında kendilerine ait olan standart işlenmemiş altını yurda getirmeleri serbest olacak.


Altın fiyatları, düğün yapacakları düşündürüyor
EKONOMİ
Altın fiyatları, düğün yapacakları düşündürüyor

5 kilogram ağırlığını aşan miktarda standart işlenmemiş altının yurda getirilerek beyan edilmek istenmesi halinde yurda getirilen altının 5 kilogramı aşan kısmı yetkili gümrük idaresince yolcu beraberi eşya ambarına alınacak.

5 kilograma kadar olan kısmı ise yolcu beraberi standart işlenmemiş altının yurda getirilmesine ilişkin usule tabi tutulacak.

Altın fiyatları, düğün yapacakları düşündürüyor
FOTOĞRAF 12
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Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, bir dönem altın satışı yoğunluğuyla gündeme gelen ve Vali Hasan Paşa tarafından 1575 inşa edilen tarihi kuyumcular çarşısı, yükselen altın fiyatlarının ardından uğrak bir yer olmaktan çıktı.
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Kuyumcular çarşısındaki esnaf, önceki yıllarda kente özgü olan fiyatı 12 bin TL'den başlayıp 60 bin TL'ye kadar yükselen 'Diyarbakır Hasırı'nın satışını sürekli yaptıklarını ancak yükselen altın fiyatlarının ardından çeyrek altın satın alacak müşteri bulmakta zorlandıklarını ifade etti. Kuyumcular, altınlarını satamamaktan şikayetçi olurken, bu yıl evlilik planı yapanların altın alma imkanlarını, artan fiyatlar etkiledi.
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OĞLUNUN DÜĞÜNÜNÜ 2 YILDIR ERTELİYOR <br> <br> Oğlunu evlendirmek isteyen ancak fiyatların sürekli artmasından kaynaklı altın alamadığı için düğünü 2 yıldır ertelediğini ifade eden Sedat Köçer, Oğlumu evlendireceğiz ama maalesef bu fiyatlarla evlendiremiyoruz. Bir sene erteledik, ikinci seneye girdik, yine ertelemek zorunda kaldık. İnsanların alım gücü düşmüş, altın alınamıyor. Bundan dolayı gençler evlenemiyor...
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Oğlumu bu gidişle zor evlendiremeyeceğiz. Çünkü imkanlar sınırlı. Diyelim altın almak için 5 bin liram eksik gidip onu tamamlayıncaya kadar bir 5 bin liraya daha ihtiyaç oluyor. Çünkü sürekli altının fiyatı yükseliyor. Fiyat yükselince de tekrar tekrar ertelemek zorunda kalıyoruz. Bir kısır döngüdür içinde gidip geliyoruz dedi.
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'30 YILDIR İLK DEFA ALTININ BU KADAR YÜKSELİŞİNİ GÖRDÜM' <br> <br> Tarihi kuyumcu çarşısındaki esnaf Seyfettin Mutlu ise 30 yıldır altın sattığını ifade ederek, altın fiyatında ilk kez böylesi artışın yaşandığına tanık olduğunu söyledi.
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Mutlu, 30 yıldır bu mesleği yapıyorum ama 30 yıldır ilk defa altının bu kadar yükselişini gördüm. Hiç kimse gelip alışveriş yapamıyor. Biz de bekliyoruz işte. Ne acıdır ki daha önce gelip 200 gram altın bozan, 150 gram altın bozan, kendinin de 300 gramını üstüne koyup gidip kendine ev almış. Şimdi o evi 70 bin lira ama aldığı altın borcu olmuş 50 bin lira. Bozduğu 300 gram gitti şimdi aldığı altın borcunu ödeyemiyor, gelip altın fiyatını soruyor, üzülüyor çekip gidiyor diye konuştu.
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'SATIŞLARIMIZ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 35 ORANINDA DÜŞMÜŞ' <br> <br> Kuyumcu Orhan Dilman da artan altın fiyatları sektörlerini olumsuz etkilediğini belirtti. Dilman, Mağaza olarak olumsuz etkilenmiş durumdayız. Mağaza boş, gün boyu da böyle devam ediyor. Altın fiyatı yükseldiğinden dolayı da tüketiciyi altınla buluşturamıyoruz. Mağaza olarak çok mağdur duruma düştük, maliyetleri eşleştiremiyoruz. Satışlarımız bir önceki aya göre yüzde 35 oranında düşmüş durumda dedi.
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Altın fiyatları, düğün yapacakları düşündürüyor
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Altın fiyatları, düğün yapacakları düşündürüyor
Title
Altın fiyatları, düğün yapacakları düşündürüyor
Title
Altın fiyatları, düğün yapacakları düşündürüyor
Title
Altın fiyatları, düğün yapacakları düşündürüyor
Altın fiyatları, düğün yapacakları düşündürüyor
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaklaşan düğün sezonu, yükselen altın fiyatları nedeniyle evlilik planı yapanları düşündürmeye başladı. Bölgedeki altın alma zorunluluğu olması nedeniyle evlilik planı yapanların yükselen altın fiyatları planlarını bozdu. Altın fiyatlarının hızla yükselmesi sadece evlilik planı yapanları değil aynı zamanda kuyumcuların satışlarını da etkiledi.


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