Resmi ilanların sosyal ağlarda paylaşım esasları belirlendi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği’nin 73. maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi uyarınca resmi ilanları kendilerine ait internet haber sitelerinde haberleştirerek yayınlayan gazetelere esas göstergelerinin 1/6 oranında ek gösterge veriliyordu. Yönetmeliğin aynı maddesinin (ğ) bendinde yapılan değişiklikle, mevcut düzenlemeye ek olarak resmi ilanları sosyal ağ hesaplarında paylaşan gazetelere 1/8’i oranında ek göstergeden yararlanmasına imkan tanındı.

Resmi ilanların daha çok kişiye ulaşarak görünürlüğünün ve şeffaflığının artırılmasını amaçlayan yeni düzenlemeye ilişkin usul ve esaslar Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünce belirlendi. Aynı usul ve esaslar düzenlenirken internet haber sitelerinde haber olarak kullanımına ilişkin bazı değişiklikler de yapıldı.

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