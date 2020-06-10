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Ekonomi Rize-Artvin Havalimanının altyapı çalışmaları yüzde 69 oranında tamamlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rize-Artvin Havalimanı'nda son durum: Kulesi 'çay bardağı' figürü olacak

Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmaları yüzde 69 oranında tamamlandı

Rize Valisi Kemal Çeber, Rize-Artvin Havalimanının altyapı çalışmalarının yüzde 69 oranında tamamlandığını açıkladı. Çeber, "Havalimanı bittiğinde bölgenin ticaretine, turizmine ve ulaşımına çok fayda sağlamış olacak" dedi.

Haber Merkezi AA
Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 68'i tamamlandı, kulesi 'çay bardağı' figürü olacak.
Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 68'i tamamlandı, kulesi 'çay bardağı' figürü olacak.

Rize Valisi Kemal Çeber, Valilik önünde düzenlediği basın toplantısında, Rize-Artvin Havalimanı inşaatının son hızla devam ettiğini söyledi.

Pandemi sürecinin her şey gibi havalimanını da etkilediğini ifade eden Çeber, "Şu an altyapı çalışmaları yüzde 69 seviyelerine geldi. 85,5 milyon ton dolgunun yaklaşık 60 milyonunu geçmiş olduk. Pandemiden önce 120 bin ton dolgu yapılıyordu. Yeni iş güncellemesiyle beraber günlük 90-95 bin ton dolayında dolgu yapılıyor" dedi.

DHA
Havalimanının kulesinin çay bardağı figürü olması kararlaştırıldı.

Çeber, "Projenin resmi bitiş tarihi Ocak 2022. Bizim gönlümüzden geçen ise 29 Ekim 2020 idi. Belki bu biraz ötelenecek olabilir. Havalimanı bittiğinde bölgenin ticaretine, turizmine ve ulaşımına çok fayda sağlamış olacak. Doğu Karadeniz Bölgemizde kesintisiz hava ulaşımını sağlamış olacağız. Havalimanı Rize merkeze 34 kilometre, Hopa'ya ise 54 ve Artvin'e ise 125 kilometre uzaklıkta. Havalimanı bittiğinde bu iki ilin de problemi çözülmüş olacak. Havalimanımızın 3 kilometre pisti olacak. Dünyada en geniş gövdeli uçaklar bu havalimanımıza inmiş olacak. Yıllık 3 milyon yolcu kapasitemizle hizmet verecek. Bölgemize çok ciddi anlamda fayda sağlayan bir yatırım en kısa sürede tamamlanmış olacak" ifadelerini kullandı.

DHA
Rize-Artvin Havalimanının altyapı çalışmaları yüzde 69 oranında tamamlandı.

"Turizm bizim için son yıllarda ikinci sektör haline geldi"

Havalimanı yapılırken turizm boyutuna da bakıldığını dile getiren Çeber, şöyle dedi:

  • "Rize'nin turizmini son 13 yıl içinde 250 bin kişilerden bir milyon kişiye çıktı. Son iki yıl içinde Rize'ye gelen turist sayısı 950 bin ile 1 milyon 100 bin kişi arasında değişti. Bunun da yaklaşık 250 bini yabancı. Onlar da bu havalimanın açılmasını bekliyorlar. Bugün itibarıyla ilimize gelen yabancı turistler Trabzon üzerinden ulaşıyor. Rize-Artvin havalimanıyla beraber artık direkt uçuşlarımız başlamış olacak. Rize'de birçok düşünce ve projemiz var. Kayak merkezleri anlamında yapmayı planladığımız çok şey var. Onlara dönük planlarımız devam ediyor. Yatırımları da yakında başlamış olacak. Doğa, eko, çevre ve sağlık turizmi hepsi bizim ilimizin ileriye dönük perspektifinde çok önemli yatırımlar ve projeler. Bunların hepsine havalimanımız açıldığında fayda sağlamış olacak. Türkiye'de turizm başlı başına bir yatırım. Karadeniz anlamında turizm bizim için son yıllarda ikinci sektör haline geldi."

DHA
Rize-Artvin Havalimanının altyapı çalışmaları yüzde 69 oranında tamamlandı.

Koronavirüs tedbirleri

Çeber, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin olarak da şunları söyledi:

  • "Vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen konularına uymalarını istiyoruz. Bu üç adıma uyduğumuz sürece adım adım rahatladığımızı görüyoruz. Rize olarak daha önce çay müstahsillerine yönelik test yapmıştık. Bu tarama sonucunda 22 vakamız vardı. Bunların hemen hemen hepsi iyileşti. Bu çalışmadan sonra riskli meslek grupları üzerinde taramalar yaptık. Bugüne kadar yaklaşık 900 testi tamamladık. Şu an bunların içinde bir vakamız var. O da turizm sektöründe çalışan ve seyahat öyküsü olan bir hemşehrimiz. 900 testte bir vakaya rastlamış olduk. Hastanemizde uzun süredir yatan entübe hasta amcamız dışında 8-10 vakamız kaldı."

Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 68'i tamamlandı: Kulesi 'çay bardağı' figürü olacak
FOTOĞRAF 13
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Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan 2017'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Rize-Artvin Havalimanı için 266 hektarlık alanda 88,5 milyon ton taş kullanılacak. 350 kamyonla gece gündüz malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor. Çalışmalarda kamyonların yanı sıra 2 hafriyat gemisi de kullanılıyor. Günlük 120 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında, pist dolgu işlemi sürdürülüyor. Proje sahasına 3 kilometre uzaklıktaki Kanlımezra ve 7 kilometre uzaklıkta olan Tektaş taş ocaklarından kamyonlarla taşınan taşlar, bağlantı yolu ile denize dökülüyor.
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Hafriyat gemilerine kamyonlarla doldurulan taşlar, açıkta 28 metre derinlikte denize boşaltılıyor. Mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak ve toplam 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu yapılacak. Yüzde 68'i tamamlanan projede, tarama ve dolgu imalatı süren pist, apron ve taksi yolu sahalarında, önümüzdeki aylarda alt temel ve kaplama imalatlarına başlanması planlanıyor.
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Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak. Havalimanının kule inşaatının da çay bardağı figürü olması kararlaştırıldı.
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'ÇALIŞMALARA ARA VERMEDİK'<br>​<br>​​ Havalimanının sadece Rize ve Artvin için değil ülkemiz içinde önemli bir yatırım olduğunu belirten Rize Valisi Kemal Çeber, şunları söyledi:
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“Koronavirüs sürecinde tedbirler alınarak çalışmalarımız devam etti. Personel sayısında biraz azaltma yapılarak yemekhane ve yatakhaneler önlemlere karşı düzenlendi. Bu süreci biraz uzatacak belki ama çalışmalara ara vermedik. Bugün itibariyle alt yapı inşaatında yüzde 68'e ulaştık. Altyapı denilen dolgu aşamasında yüzde 68 kısmı tamamlanmış oldu. Denize toplam 85,5 milyon ton dolgu yapılacak. Şu an 60 milyon tonun üzerine çıkıldı. İkinci etap olan üst yapı için ihale yapılmıştı ve 3 ay önce yer teslimini yapmıştık. Şu an oraya da büyük bir şantiye kuruldu hazırlıklar tamamlandı. Kule tabanından inşaata başlandı. Burada çay bardağı şeklinde bir kule olacak. Şu an orda da yüzde 2 seviyesine ulaştık. Yaklaşık günlük 80 ile 100 bin ton arası altyapı dolgusu devam ediyor. Belirlenen iş takvimine göre de üstyapı çalışmalarımız sürüyor.
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EVDEN TERLİKLE ÇIKIP UÇAĞA BİNECEĞİZ<br>​<br>​​ Havalimanı inşaatına yakın İkitepe Mahallesi Muhtarı Fahri Turhan, havalimanının bir an önce bitmesini istediğini belirterek, “Mahallemizde bir havalimanı yapılıyor. Bu yüzden çok memnunuz. Evden terlikle çıkıp uçağa binerek İstanbul'a çay içmeye gideceğiz. Daha önce uzaktı. 30 metre derinlikte nasıl dolgu olacak diye merak etmiyorduk. Sağ olsun Cumhurbaşkanımızın takibiyle inşallah havalimanımız çok erken bitecek dedi.
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'BÖLGEMİZ İÇİN BÜYÜK BİR KAZANIM'<br>​<br>​​ Rize-Artvin Havalimanının Rizelilerin özlemle beklediği devasa bir proje olduğunu belirten Yaşar Karaca da, Bir an önce bitmesi için sabırsızlanıyoruz. Cumhurbaşkanımız bu projeyi açıkladığında yapılmasını hayal gibi duyduk. Şu an ise bitme aşamasına geldi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Rize için bölgemiz için büyük bir kazanım diye konuştu.
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Sedat Ayarcı ise havalimanı çalışmalarının bir an önce bitmesini heyecanla beklediklerini söyledi.
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Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 68'i tamamlandı; kulesi 'çay bardağı' figürü olacak
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Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 68'i tamamlandı; kulesi 'çay bardağı' figürü olacak
Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 68'i tamamlandı: Kulesi 'çay bardağı' figürü olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 yıl önce atılan, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı; Rize- Artvin Havalimanı'nın yapım çalışmaları sürüyor. Gece gündüz aralıksız kamyonlar ve hafriyat gemilerinin malzeme taşıdığı deniz dolgusunun yüzde 68'i tamamlandı. Havalimanının kulesinin de çay bardağı figürü olması kararlaştırıldı.


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