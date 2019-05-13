Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Rosneftin net karı ilk çeyrekte yüzde 61,7 arttı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
DÜNYA EKONOMİSİ

Rosneft'in net karı ilk çeyrekte yüzde 61,7 arttı

Rosneft'in net karı ilk çeyrekte yüzde 61,7 arttı

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in net karı bu yılın ilk çeyreğinde 131 milyar rubleye yükseldi.

Haber Merkezi AA
Rosneft'in karı 131 milyar rubleye yükseldi
Rosneft'in karı 131 milyar rubleye yükseldi

Rusya’nın en büyük petrol şirketi Rosneft’in net karı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61,7 artarak 131 milyar rubleye çıktı.

Rosneft’ten yapılan açıklamada, şirket gelirlerinin bu yılın ilk çeyreğinde 2018’e göre yüzde 20,6 artarak 2 trilyon rubleye (yaklaşık 32 milyar dolar) çıktığı belirtildi.

Söz konusu dönemde, şirketin petrol üretiminin yüzde 3,9 artarak 57,6 milyon tona yükseldiği aktarılan açıklamada, şirketin 2019’un ilk çeyreğinde net karının ise 2018’in aynı dönemine kıyasla yüzde 61,7 artarak 131 milyar rubleye (yaklaşık 2 milyar dolar) çıktığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosneft’in Başkanı İgor Seçin, “Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara ve düşüşe rağmen, Rosneft bu yılın ilk çeyreğinde mali açıdan büyüme gösterdi. Maliyet kontrolü ve yatırımlara yönelik etkin seçimler, bu başarıyı sağlamıştır.” ifadelerini kullandı.

  • Rusya’nın en büyük petrol şirketi Rosneft’in net karı, 2018'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 150 artarak 549 milyar rubleye yükselmişti.
Hakkaride PKKya ağır darbe

Hakkari'de PKK'ya ağır darbe

​Çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi.
CHP ve İyi Partiye ret

CHP ve İyi Parti'ye ret

YSK, İstanbul seçiminin tümünün iptal istemini reddetti.
İki müjde daha

İki müjde daha

Binali Yıldırım, İstanbullulara müjdeli haberi verdi.
Çökme sonrası çatlaklar tedirgin etti

Çökme sonrası çatlaklar tedirgin etti

Ekipler, iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.
Türk takımı <br>olmayacak

Türk takımı
olmayacak

UEFA'dan Türk futbolunu yıkan Devler Ligi kararı.
'Kara Şahin'in ilk 4 motoru tamam

'Kara Şahin'in ilk 4 motoru tamam

​Yerli helikopterin motoru savunma sanayiye teslim edildi.
FETÖ'cüden itiraf: Bilgi geliyordu

FETÖ'cüden itiraf: Bilgi geliyordu

Hamza kod adlı şahıs, polisle işbirliğini anlattı.

Bitmesine<br>çok az kaldı

Bitmesine
çok az kaldı

​218 kilometrelik yapay nehirde sona gelindi.

Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı, MİT operasyonuyla yakalanmıştı.
Türkiye'nin ikinci büyük üreticisi

Türkiye'nin ikinci büyük üreticisi

​ODTÜ'lü genç kariyerini bıraktı, talebe yetişemiyor.
Çiftlik Bank davasında kritik gün

Çiftlik Bank davasında kritik gün

​İkinci duruşma başladı, mağdurlar dinleniyor.
En güzel<br>meslek olacak

En güzel
meslek olacak

​Ziraat mühendislerinden 'terk etmeyin' çağrısı.
KKTC'de kriz: <br>Partilerle görüşecek

KKTC'de kriz:
Partilerle görüşecek

Hükümetin istifası 9 Mayıs'ta sunulmuştu.
Kimse dokunamıyor

Kimse dokunamıyor

Yanlış tespit yüzünden köyün tamamı tescilli yapı ilan edildi.
Çok sayıda iptal var

Çok sayıda iptal var

​23 Haziran'da doluluk oranı yüzde 50'ye düşecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.