Ekonomi Rus basını yazdı Irak 100 milyon dolarlık Bayraktar TB2 alacak
SAVUNMA SANAYİ

Rus basını yazdı: Irak 100 milyon dolarlık Bayraktar TB2 alacak

Rus basınında yer alan haberde, Rusya'dan MİG-29 savaş uçağı almaya karar veren Irak yönetiminin bu kararından vazgeçtiği ve Türkiye’den Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) almaya karar verdiği iddia edildi.

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Rus basını yazdı: Irak 100 milyon dolarlık Bayraktar TB2 alacak
Bayraktar TB2

Rus basını, Irak’ın Türkiye’den Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) alacağını öne sürdü.

RUSYA İLE TEMASA GEÇTİLER

Haberde, Irak Savunma Bakanlığının Irak hava sahasının korunması için hükümetten Rus yapımı MİG-29 savaş uçağı talep ettiği ifade edilerek, Irak hükümetinin de bu talep doğrultusunda Rusya ile temasa geçtiği aktarıldı.

Irak'ın, Rus savaş uçaklarıyla ilgilenmesinin ABD'nin tepkisini çektiği öne sürülen haberde, ABD’nin sert tepkisi sonrası Irak’ın Rus savaş uçaklarını almaktan vazgeçtiği iddia edildi.

BAYRAKTAR TB2 ALACAKLAR

Haberde, Irak'ın ABD'nin tepkisi nedeniyle Türkiye yapımı Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA) almaya karar verdiği öne sürülerek, "Irak makamları Türkiye'den 100 milyon dolarlık Bayraktar TB2 insansız hava araçları alınmasına onay verdi" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu bütçe doğrultusunda Irak'ın, Türkiye'den 20 adet Bayraktar TB2 almayı planladığı belirtilerek, İHA'ların kontrolün bulunmadığı Irak - Suriye sınırında, Irak'ın dağlık bölgelerinde ve Irak çöllerinde kullanılacağı öne sürüldü.

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