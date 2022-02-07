Ekonomi Rus devi Gazprom ihracat gelirini yüzde 120 arttırdı
DÜNYA EKONOMİSİ

Rus devi Gazprom ihracat gelirini yüzde 120 arttırdı

Dünyanın en büyük doğal gaz üreticilerinden Gazprom, doğal gaz ihracat geliri, geçen yıl 2020'ye göre yüzde 120 artarak 55,5 milyar dolara çıktı. Gazprom, Rus yasalarına göre boru hatlarıyla doğal gaz ihracat yetkisine sahip tek şirket konumunda bulunuyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rus devi Gazprom ihracat gelirini yüzde 120 arttırdı
Foto/arşiv

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Gazprom'un boru hatlarıyla doğal gaz ihracat hacmi, 2021'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,5 artarak 203 milyar metreküpe yükseldi.

Bu dönemde, şirketin gaz ihracat geliri yüzde 120 arttı ve 55,5 milyar dolar oldu.

Öte yandan, Gazprom'un bin metreküp doğal gaz ihracat fiyatı da Aralık 2021'de bir önceki aya kıyasla yüzde 2,7 artarak 517 dolara çıktı. Şirketin geçen yıl ortalama ihracat fiyatı ise 273 dolar bandında gerçekleşti.

Analistler, şirketin doğal gaz ihracatından kar elde edebilmesi için bin metreküp doğal gaz fiyatının 90-100 dolar bandının üzerinde olması gerektiğine işaret ediyor.

Dünyanın en büyük doğal gaz üreticilerinden Gazprom, Rus yasalarına göre boru hatlarıyla doğal gaz ihracat yetkisine sahip tek şirket konumunda bulunuyor.

800 euroya alıcı buluyor

800 euro'ya
alıcı buluyor

​'Kralların yiyeceği' özel eğitimli köpeklerle toplanıyor.
Ekonomiye 8,5 milyarlık dev katkı

Ekonomiye 8,5 milyarlık dev katkı

Hem ulaşımı kısalttı hem de yeni yatırımların önünü açtı.
Üsküdarda patlama

Üç katlı binadaki patlamada yaralılar var.

​Koronavirüse yakalanan Ömer Seymenoğlu'nun yerine Osman Kaymak atandı.

​Simpsonlar'ın 30 yıl önce yaptığı tahmin dünyayı şoke etti.

​Şentop: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili tartışmalar bilgi eksikliğinden kaynaklı.

​THY ünlü fenomen ile yeni bir reklam filmi çekti.

Türkiye'de üretiliyor: ​Faydaları saymakla bitmiyor.

Haftalık vaka haritası açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.