Rusya'da turizm sektöründeki kayıp 1,5 trilyon rubleyi geçti Rus turizminde büyük kayıp: Rakam 1,5 trilyon rubleyi geçti Koronavirüs salgını bir çok ülkede olduğu gibi Rus turizmini de derinden etkiliyor. Açıklanan rakamlara göre yılın ilk 6 ayında turizm sektörünün kaybı 1,5 trilyon rubleyi (yaklaşık 22 milyar dolar) geçti. Uçuşların ağustos ortasında yeniden başlaması beklenirken toparlanmanın ise 1.5 yıl sürmesi bekleniyor.

Haber Merkezi 09 Temmuz 2020, 14:38 Son Güncelleme: 09 Temmuz 2020, 14:39 AA