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Ekonomi Rus turizminde büyük kayıp Rakam 1,5 trilyon rubleyi geçti
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Rusya'da turizm sektöründeki kayıp 1,5 trilyon rubleyi geçti

Rus turizminde büyük kayıp: Rakam 1,5 trilyon rubleyi geçti

Koronavirüs salgını bir çok ülkede olduğu gibi Rus turizmini de derinden etkiliyor. Açıklanan rakamlara göre yılın ilk 6 ayında turizm sektörünün kaybı 1,5 trilyon rubleyi (yaklaşık 22 milyar dolar) geçti. Uçuşların ağustos ortasında yeniden başlaması beklenirken toparlanmanın ise 1.5 yıl sürmesi bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Rusya, koronavirüs nedeniyle uluslararası uçuşlara yönelik yasağı 1 Ağustos'a kadar uzatmıştı.
Rusya, koronavirüs nedeniyle uluslararası uçuşlara yönelik yasağı 1 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

Rusya Seyahat Sektörü Birliği (RST) Başkanı Andrey İgnatyev, Rusya'nın Yekaterinburg şehrinde düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgını kapsamında Rus turizm sektöründeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

6 MİLYON KİŞİ ÇALIŞIYOR

Rus turizm sektöründe yaklaşık 2,5 milyon kişinin istihdam edildiğine işaret eden İgnatyev, "Yaklaşık 6 milyon kişi de turizm bağlantılı sektörlerde çalışıyor. Turizm sektörünün, Rus ekonomisinde yaşanacak toparlanmanın ana etkenlerden biri olmasını umuyoruz." diye konuştu.

KAYIP 1.5 TRİLYON RUBLEYİ GEÇTİ

Yaz sezonuyla birlikte sektörde toparlanma sürecine girildiğini belirten İgnatyev, "Yılın ilk 6 ayında sektörün kaybı 1,5 trilyon rubleyi geçti. Kriz öncesi seviyelere dönme sürecinde toparlanma en az 1,5 yıl sürecek." dedi.

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UÇUŞLAR AĞUSTOSTA BAŞLIYOR

Rusya ile diğer ülkeler arasındaki uluslararası uçuşların ne zaman başlamasının beklendiğine ilişkin İgnatyev, "Uçuşlar, ağustos ortasında başlayabilir. Büyük ihtimalle Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleriyle başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

  • Öte yandan, Rusya Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkedeki havalimanlarının uluslararası uçuşlara tekrar başlamak için denetimlerinin 13 Temmuz'a kadar tamamlanacağı belirtildi.

Rusya, Kovid-19 nedeniyle uluslararası uçuşlara yönelik yasağı 1 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

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