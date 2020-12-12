Rusya bunu merak ediyor: Kozmonotların maaşlarına getirilecek zam belli oldu

Rusya en çok merak edilen konulardan biri olan kozmonot maaşlarını resmen açıkladı. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) bünyesinde çalışan kozmonotlar için yeni yıl maaş taslağı hazırlandı.

Bu taslağa göre bir kozmonot adayının maaşı 60 bin 900 rubleden (6 bin 546 lira) 82 bin 800 Rubleye (8 bin 900 lira), bir kozmonotun maaşı 63 bin 800 rubleden (6 bin 850 TL) 86 bin 800 rubleye (9 bin 330 TL) eğitmen kozmonotların maaşlarının 88 bin 400 rubleden (9 bin 510 TL) 120 bin 300 rubleye (12 bin 940 TL) yükseltilecek. Uzaya gitmiş olan bir astronotun maaşının ise 69 bin 600 (7 bin 497 lira) rubleden 94 bin 700 rubleye (10 bin 190 TL) yükseltilmesi planlanıyor.

Daha önce kişisel verilerin gizliliği kanunu kapsamında maaşlarla ilgili net rakamlar verilmezken ilk kez Roscosmos, kozmonot maaşlarıyla ilgili resmi taslak yayınladı.

Maaşları Rusya Kozmonotlara Yönelik Maddi Destek Düzenlemesi çerçevesinde verilen kozmonotların yeni maaş planları uzmanlar tarafından incelenecek onay alınması durumunda 2021’den itibaren kozmonotlar maaşlarını yeni zamlarla birlikte almış olacak.

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