Rusya domates kotasını arttırdı: İhracat rakamlarına olumlu yansıyacak

Yılın ilk yarısında 29 milyon 563 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-BİR) Başkanı Halil Pekdemir, Rusya'nın, Türkiye'den domates ithalatını artırma kararının, ihracatı olumlu etkileyeceğini söyledi.
Rusya Tarım Bakanlığı tarafından onaylanan kararname sonrası, Rusya'nın Türkiye'den ithal ettiği domatesin kotası, 150 bin ton artırılarak yıllık 500 bin tona çıkarıldı.
Türkiye'den Rusya'ya 2021 yılında 67 milyon 965 bin dolarlık domates ihracatı yapılmış, bu rakam 2022 yılında 33 milyon 629 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.
Bu yılın ilk yarısında Türkiye, Rusya'ya 29 milyon 563 bin dolarlık domates ihracatı gerçekleştirmişti.
Domates ihracatındaki kotanın Rusya tarafından 500 bin tona çıkarılması, hem üreticiler hem de ihracatçılar tarafından olumlu karşılandı.
'Ülkemiz için çok önemli bir gelişme'
SERA-BİR Başkanı Pekdemir, Rusya'nın Türkiye'den domates ithalatı kotasını 350 binden 500 bin tona yükseltmesinin sevindirici olduğunu söyledi.
Pekdemir, Rusya'nın kota miktarındaki artışın, sera sektörünün gelişmesine de katkısının bulunacağını belirterek, sektörün büyümeye devam etmesiyle istihdam oranının da artacağını vurguladı.