Rusya domates kotasını arttırdı: İhracat rakamlarına olumlu yansıyacak

"Rusya bizim için önemli pazarlardan bir tanesi. Bizim, Rusya'ya 2023 yılının ilk 6 ayında 29 milyon 563 bin dolarlık bir ihracatımız vardı. Rusya'nın kota arttırması, Türk seracılığı ihracatının biraz daha artmasını sağlayacak. Bu kota artışı seracılar için ve ülkemiz için çok önemli bir gelişme. Bu yılın ocak-haziran döneminde yapılan domates ihracatımız 326 milyon 99 bin dolara ulaşmıştı. 2022 yılında yapılan tüm ihracat rakamlarına çok yaklaşmıştık, inanıyorum ki yıl sonuna kadar domates ihracat rakamlarında çok güzel miktarlara ulaşacağız."