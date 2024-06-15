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Ekonomi

Rusya ile enerji iş birliği gelişiyor

Türkiye ile Rusya arasında nükleer enerji alanında başlatılan atılım, yenilenebilir enerji sektöründe de meyvelerini verecek.

Uğur Duyan
04:00 - 15/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:10 - 15/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Pavel Zavalyn.
Pavel Zavalyn.

Çeşitli temaslarda bulunmak için Türkiye’ye gelen Rusya Devlet Duması Enerji Komitesi Başkanı Pavel Zavalyn, iki ülke arasında rüzgar, güneş ve kömürden enerji yeni anlaşmaların imzalanması için yüzde 90 oranında mutabakata varıldığını kaydetti. Zavalyn, “Türkiye'nin önümüzdeki sene içinde bu konuda bir karara varabileceğini düşünüyorum” dedi.

YAPTIRIMLAR AKKUYU'YU AKSATTI

Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Zavalyn, Türkiye’nin nükleer enerji politikalarını da değerlendirdi. Türkiye'de iki büyük nükleer santral yapılması planlandığını ifade eden Zavalyn, Rusya'nın Sinop'taki projede yer almak istediğini vurgulayarak, “Türkiye'nin 2025 yılına kadar nükleer enerji kapasitesini artırmaya yönelik iddialı planları var. Bunun bir Rus projesi olacağına yüzde 90 eminim” şeklinde konuştu. Rusya'ya yönelik yaptırımların Akkuyu NGS'nin inşaat takvimini etkilediğini de dile getiren Zavalyn, Siemens'ten sipariş edilen ekipmanın teslim edilmediğini, Çin ekipmanıyla değiştirileceğini, teslimatın bir yıl içinde beklendiğini kaydetti.



#Rusya
#Ekonomi
#Enerji
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