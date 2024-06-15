Rusya ile enerji iş birliği gelişiyor

Çeşitli temaslarda bulunmak için Türkiye’ye gelen Rusya Devlet Duması Enerji Komitesi Başkanı Pavel Zavalyn, iki ülke arasında rüzgar, güneş ve kömürden enerji yeni anlaşmaların imzalanması için yüzde 90 oranında mutabakata varıldığını kaydetti. Zavalyn, “Türkiye'nin önümüzdeki sene içinde bu konuda bir karara varabileceğini düşünüyorum” dedi.

Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Zavalyn, Türkiye’nin nükleer enerji politikalarını da değerlendirdi. Türkiye'de iki büyük nükleer santral yapılması planlandığını ifade eden Zavalyn, Rusya'nın Sinop'taki projede yer almak istediğini vurgulayarak, “Türkiye'nin 2025 yılına kadar nükleer enerji kapasitesini artırmaya yönelik iddialı planları var. Bunun bir Rus projesi olacağına yüzde 90 eminim” şeklinde konuştu. Rusya'ya yönelik yaptırımların Akkuyu NGS'nin inşaat takvimini etkilediğini de dile getiren Zavalyn, Siemens'ten sipariş edilen ekipmanın teslim edilmediğini, Çin ekipmanıyla değiştirileceğini, teslimatın bir yıl içinde beklendiğini kaydetti.