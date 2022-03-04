Ekonomi Rusya Maliye Bakanlığı Bütçe yükümlülüklerini karşılayabilecek fona sahibiz
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya Maliye Bakanlığı: Bütçe yükümlülüklerini karşılayabilecek fona sahibiz

Rusya Maliye Bakanı Yardımcısı İrina Okladnikova, Rusya Merkez Bankası’nın dondurulmuş rezervlerine müzakereler sonucunda tekrar erişmeyi beklediklerini, 2022’ye yönelik bütçe yükümlülüklerini karşılayabilecek yeterli fona ise sahip olduklarını kaydetti.

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Haber Merkezi AA
Rusya Maliye Bakanlığı: Bütçe yükümlülüklerini karşılayabilecek fona sahibiz
Foto/arşiv

Rusya Maliye Bakanı Yardımcısı İrina Okladnikova, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da yaptığı konuşmada, Rusya’nın rezervleri ve yaptırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’ya yönelik uygulamaya koyulan yaptırımları değerlendirmeye devam ettiklerine işaret eden Okladnikova, “Sürecin mali sonuçlarını değerlendiriyoruz. Elbette, müzakereler çerçevesinde (dondurulan) fonların Rusya Merkez Bankası'nın erişimine açılmasını ve bu fonların bütçe sistemi için önemli bir finansal sonuç doğurmamasını bekliyoruz.” dedi.

Okladnikova, Rusya’nın bütçe yükümlülüklerini yerine getirmekte sorun yaşamayacağını belirterek, “2022’ye yönelik bütçe yükümlülüklerimizi karşılayabilecek yeterli fona sahibiz.” ifadesini kullandı.

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