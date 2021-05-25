Ekonomi Rusya Merkez Bankasından IMFye eleştiri Kaplumbağa gibi
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya Merkez Bankası'ndan IMF'ye eleştiri: Kaplumbağa gibi!

Rusya Merkez Bankası Birinci Başkan Yardımcısı Sergey Şvetsov, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) tavsiyelerini hazırlamakta çok geç kaldığını belirterek, “IMF, kaplumbağa gibi. Tanrıya şükür, tavsiyelerini uygulamak zorunda değiliz.” dedi.

Haber Merkezi AA
Rusya Merkez Bankasından IMFye eleştiri: Kaplumbağa gibi!
Foto/arşiv

Rusya Merkez Bankası Birinci Başkan Yardımcısı Sergey Şvetsov, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da yaptığı konuşmada, IMF’ye yönelik eleştirilerde bulundu.

2020’nin sonbahar döneminde IMF’den faizleri düşürme tavsiyesi aldıklarını anlatan Şvetsov, “IMF, kaplumbağa gibi. Tavsiyesini herhalde sonbahar öncesinde, yaz ve ilkbahar dönemlerini analiz ederek verdiler. Tanrıya şükür, tavsiyelerini uygulamak zorunda değiliz.” diye konuştu.

Sergey Şvetsov, IMF tarafından verilen tavsiyenin aksine faizleri yükselttiklerine işaret ederek, “Biz doğru olanı yaptık ve böylelikle fiyatlarda istikrar sağladık.” dedi.

IMF, Kasım 2020’de yüzde 4’lük enflasyon hedefinin tutturulması için Rusya’ya para politikasını yumuşatma ve faizleri düşürme tavsiyesinde bulunmuştu.

Rusya Merkez Bankası ise martta aldığı kararla 2018’den bu yana ilk defa faizi yükselterek yüzde 4,5 seviyesine çıkarmıştı.

Karadeniz'den üçüncü müjde yolda: Sahada 850 milyar metreküplük rezerv var!
EKONOMİ
Karadeniz'den üçüncü müjde yolda: Sahada 850 milyar metreküplük rezerv var!

THY'nin uçak içi ürün ve hizmetlerine 4 kategoride ödül
EKONOMİ
THY'nin uçak içi ürün ve hizmetlerine 4 kategoride ödül
Abone Ol Google News
Dünyada sadece 4 yerde var

Dünyada sadece 4 yerde var

80 milyon yıllık: Diğerlerinden ayıran özelliği dikkat çekti.
Konutta sevindiren iki il

Konutta sevindiren iki il

​Yatırımcısına 18 yıl içinde parasını kazandırıyor.
Kanser gibihızla yayılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda önemli açıklamalar

Uçağın fırlatıldığı noktada bir terörist etkisiz hale getirildi.

Sahada 850 milyar metreküplük rezerv var!

TOKİ 32 ilde arsa satacak

TOKİ 32 ilde arsa satacak

​Yüzde 25 peşinat ile 60 ay vade uygulanacak.

​MHP grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.