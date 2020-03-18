Rusya: Petrol fiyatlarının daha yüksek olmasını isterdik

Ekonomi

Dünyada ve Türkiye’de tüm İslami oteller tek platformda

İslami turizm hizmetleri 15 yıl öncesine dayanan halalhotelcheck.com, dünyada ve Türkiye’de muhafazakâr tatil taleplerine cevap vermek amacı ile tüm İslami otelleri tek platformda bir araya getirdi. Bu platformda Müslümanların helal tatil kriterlerine uygun her türlü otel, aile villaları, İslami balayı otelleri, İslami kayak merkezleri ve termal oteller mevcut. Köklü turizm geçmişi ile profesyonel helal tatil hizmetleri veren firma, güler yüzlü ve güven veren çalışmalarıyla hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor.