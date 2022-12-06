Ekonomi Rusya petrol üretimini yüzde 2,2 arttırdı
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya petrol üretimini yüzde 2,2 arttırdı

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya’nın petrol üretimini yılın 11 ayında yüzde 2,2 artışla 488 milyona çıkardığını söyledi.

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Haber Merkezi AA
Rusya petrol üretimini yüzde 2,2 arttırdı
Foto/arşiv

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin petrol üretimini artırdığını söyledi.

Novak, "Yılın 11 ayında yüzde 2,2 artışla 488 milyon ton petrol ürettik." dedi.

AB ülkeleri 2 Aralık’ta, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

G7 ve AB ülkeleri aynı zamanda bugünden itibaren de Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole ithalat yasağı uygulamaya başladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına yanıt verileceğini bildirmişti.

Novak, 3 Aralık’ta yaptığı açıklamada ise tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol ve petrol ürünleri satmayacaklarını söylemişti.

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