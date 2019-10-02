Rusya Suriye’de S-500 hava savunma füze sistemini test etti

Ekonomi

Enerji Kimlik Belgesi olmadan alım satım yapılamayacak: Son gün 1 Ocak 2020

Binaların enerji kimlik belgesi olmadan alım ve satımının yapılamayacağını ifade eden Realty World Elfi Gayrimenkul Brokerı Özkan Aydemir, bu belgenin alınması için ise son tarihin 1 Ocak 2020 olduğunu söyledi.