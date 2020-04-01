Rusya: Suudi Arabistan ile petrol piyasaları için görüşme yürütülemiyor

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Bakan Soylu açıkladı: Sokağa çıkma yasağı getirmeyeceğiz diyemeyiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs tedbirleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Milyonların merak ettiği 'sokağa çıkma yasağı'yla ilgili bilgi veren Bakan Soylu "Çıktığımız programlarda bu çok tartışıldı. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı konuyu takip ediyor. Verilerin sokağa yansıması oldukça önemli. Hepsini değerlendiriyoruz. Tüm tedbirlerin karşılığını izliyoruz. Başarısızlık olursa elbette ki her türlü tedbir alınır. Bunu yapmayacağız diyemeyiz ifadelerini kullandı.