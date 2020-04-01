Ekonomi Rusya Suudi Arabistan ile petrol piyasaları için görüşme yürütülemiyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya: Suudi Arabistan ile petrol piyasaları için görüşme yürütülemiyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Suudi Arabistan arasında petrol piyasalarına dair görüşmelerin yürütülmediğini söyledi. Rusya ile Suudi Arabistan arasında çeşitli görüş ayrılıklarının bulunabileceğini dile getiren Peskov, “Gerektiği durumda etkili bir görüşme sürecine girebiliriz.” diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan yönetimi arasında bir görüşmenin planlanmadığını belirtti.

Rusya ile Suudi Arabistan arasında çeşitli görüş ayrılıklarının bulunabileceğini dile getiren Peskov, “Suudi Arabistan'la petrol piyasalarına dair görüşmeler yürütülmüyor. Ancak ülkelerimiz arasındaki ilişkinin genel durumu sayesinde, gerektiği durumda etkili bir görüşme sürecine girebiliriz.” diye konuştu.

  • Suudi Arabistan liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütüyle (OPEC) Rusya önderliğindeki bazı OPEC dışı petrol üreticisi ülkeleri arasındaki üretim kısıntısı anlaşması bugün sona ermişti.

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