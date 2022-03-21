Ekonomi Rusya-Ukrayna savaşı pamuğu da vurdu 11 yılın zirvesine çıktı
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya-Ukrayna savaşı pamuğu da vurdu: 11 yılın zirvesine çıktı

Rusya-Ukrayna savaşına yönelik haber akışıyla birlikte emtia piyasasında dalgalı bir seyir izleniyor. New York Ticaret Borsası'nda işlem gören pamuğun libresi bugün 1,3015 dolara kadar yükselerek yaklaşık 11 yılın zirvesini gördü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rusya-Ukrayna savaşı pamuğu da vurdu: 11 yılın zirvesine çıktı
Foto/arşiv

Rusya'nın Ukraynalı askerlere Mauripol şehrini terk etmeleri için ültimatom vermesi, savaşta yeni bir evreye girilmiş olabileceğine yönelik endişeleri artırdı. Bu gelişmelerle özelikle tarım emtia fiyatlarında yükselişler görüldü.

Çin'de artmaya başlayan Kovid-19 vakaları ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizinde artışa gitmesi de emtia fiyatlarını etkileyen en önemli faktörler arasında yer aldı.

ABD'de pamuk üretiminin yoğun olduğu Batı Teksas'ta hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde olacağına ilişkin tahminlerden dolayı pamuk üretimine yönelik endişeler de pamuk fiyatlarında hızlı yükselişe yol açtı.

Söz konusu gelişmelerle pamuk fiyatları, New York Ticaret Borsası'nda yüzde 2,5'in üzerinde artarak 1,3015 dolarla Haziran 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra saat 13.15 itibarıyla 1,2840 seviyelerinde dengelendi.

Tarım emtia fiyatları yüzde 1'in üzerinde yükseldi

Bugün diğer tarım ürünleri fiyatlarında da yüzde 1'in üzerinde yükselişler görüldü.

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğdayda yüzde 1,6, mısır yüzde 1,5 ve soya fasulyesinde yüzde 1,1, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören şekerde yüzde 1,2 civarında yükselişler yaşandı.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle buğday fiyatlarında görülen artışın Orta Doğu ve Afrika'da gıdaya ilişkin kıtlık olacağı konusunda endişeleri artırdığını belirtti.

Güney Amerika'daki kuraklığın da tarım emtialarında yükselişi tetikleyen önemli bir neden olarak öne çıktığını belirten analistler, Çin'in Brezilya'dan ithal ettiği soya fasulyesinde artış görülmesinin de soya fasulyesi fiyatlarını yukarı yönlü etkilediğini ifade etti.

Yıldız Holding şirketlerinde kadın çalışan oranı yüzde 50 arttı
EKONOMİ
Yıldız Holding şirketlerinde kadın çalışan oranı yüzde 50 arttı

Bakan Varank: 47’si Türk 63 yeni araştırmacı daha Türkiye’ye geliyor
TEKNOLOJİ
Bakan Varank: 47’si Türk 63 yeni araştırmacı daha Türkiye’ye geliyor
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

Dev yatırımın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.
Mal mülk değil anılar önemli

'Mal mülk değil anılar önemli'

​Aselsan'daki işlerini bırakıp dünya turuna çıktılar.
Kievde 35 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Sağlık Bakanı Koca vaka haritasını açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kaçınılmaz geleceğe insanlarımızı en güçlü şekilde hazırlamalıyız

Bir mahallenin 500 metre yakınında oluştu.

​Gezi Parkı Davası'nda karar 22 Nisan'da.

Citroeni geride bıraktı: ​Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili olacak.

​Uçağın düştüğü yerde yangın uyarısı yapıldı.

​Altınbank bu yıl faaliyete başlayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.