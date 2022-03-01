Ekonomi Rusyada faaliyet gösteren Batılı enerji devlerinde yatırım ve ortaklıklarından çekilme kararı
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya'da faaliyet gösteren Batılı enerji devlerinde yatırım ve ortaklıklarından çekilme kararı

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD'nin ağır yaptırımları artarak devam ediyor. Equinor, bp ve Shell'in Rusya'daki proje ve ortak girişimlerden çıkma kararları ekonomik yaptırımları şiddetini gösteriyor. Yaşanan ekonomik yaptırımlar ülkede faaliyet gösteren diğer Batılı enerji şirketlerinin de bu yöndeki kararlarını hızlandırabileceğini düşündürüyor.

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Haber Merkezi AA
Rusyada faaliyet gösteren Batılı enerji devlerinde yatırım ve ortaklıklarından çekilme kararlar
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası ABD ve Avrupa'nın ekonomik yaptırımları ülkenin en büyük gelir kalemlerini oluşturan petrol ve doğal gaz sektörlerini direkt hedef alamadı. Bunda Avrupa'nın, doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan karşılaması etkili oldu.

ABD ve Avrupalı ülkelerin Rusya'ya karşı açıkladığı ekonomik yaptırımlar sonrası bp, Equinor ve Shell'in ülkedeki yatırımlarından çekilmesiyle gözler, Rusya'da faaliyet gösteren ve dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan ExxonMobil, Chevron, TotalEnergies, Vitol, Wintershall Dea, Eni ve Trafigura'ya çevrildi.

Rusya'nın petrol ve doğal gaz şirketlerinde, ABD'li ExxonMobil'den Alman Wintershall Dea ve Fransız TotalEnergies'e kadar birçok Batılı şirketin hissesi ve ortak girişimleri bulunuyor.

Bununla birlikte, 30 yıldan fazla süredir Rusya'da faaliyet gösteren Batılı şirketler ülkedeki yatırım ve ortaklıklarından çekilme kararlarını açıklamaya başladı.

Ekonomik yaptırımlar artıyor

Rusya'nın en büyük yabancı yatırımcılarından bp, Rus petrol devi Rosneft'teki yüzde 19,75 hissesini elden çıkaracağını ve bu kararın maliyetinin toplamda 25 milyar doları bulacağını açıkladı.

Norveç merkezli enerji şirketi Equinor ise ülkedeki ortak girişimlerden çıkacağını ve yeni yatırımları durdurduğunu açıklayan ikinci şirket oldu.

Shell de Sakhalin-II sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisindeki yüzde 27,5 hissesini, Salym Petroleum Development ve Gydan enerji girişimindeki yüzde 50'şer hissesini elden çıkaracağını, Gazprom ve ilgili kuruluşlardaki ortak girişimlerinden ise ayrılacağını duyurdu.

Rusya'da faaliyet gösteren diğer petrol ve gaz şirketleri ne yapacak?

Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesiyle de ilişiğini bitirmeyi planlayan Shell'in geçen yıl sonu itibarıyla Rusya'daki mevcut duran varlık değeri 3 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Söz konusu üç petrol ve doğal gaz şirketinin ardından gözler Rusya'da faaliyet gösteren ve dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan ExxonMobil, Chevron, Total, Vitol, Wintershall Dea, Eni ve Trafigura'ya çevrildi. Özellikle bp ve Shell'in ülkedeki yatırımlardan çıkmasının diğer şirketler üzerinde de baskı oluşturduğu ve bu yönde kararların hızlanabileceği öngörülüyor.

Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük ikinci petrol ve gaz şirketi olan ExxonMobil'in, Rusya'daki en büyük doğrudan yabancı yatırımlardan Sakhalin-1 doğal gaz ve petrol üretim sahasında Exxon Neftegas şirketiyle yüzde 30 hissesi bulunuyor.

Şirket, Rusya'nın farklı şehirlerinde yaklaşık bin kişiye istihdam sağlıyor.

Alman şirket üç ortak girişimle faaliyet gösteriyor

Almanya merkezli Wintershall Dea, Rusya'daki üç sahadaki yatırımıyla ülkenin en büyük dördüncü gaz üreticisi konumunda yer alıyor.

Şirket, Achimgaz ortak girişiminde Gazprom ile yüzde 50'şer hisse, Achim Development ortak girişiminde yüzde 25 hisse ve Yuzhno-Russkoye sahasında yüzde 35 hisseyle faaliyet yürütüyor.

Fransız TotalEnergies, Rus Novatek'te yüzde 19,4 hisseye sahip

Fransız enerji devi TotalEnergies'in ise Rusya'nın en büyük bağımsız doğal gaz üretici şirketi Novatek'te yüzde 19,4 hissesi bulunuyor.

Rusya'da 1991'den beri faaliyet gösteren TotalEnergies, ülkenin en önemli yatırımlarından Yamal LNG tesisinde yüzde 50,1 hissesi bulunan Novatek'in ardından yüzde 20 hisseyle ikinci büyük yatırımcı olarak öne çıkıyor.

TotalEnergies, Termokarstovoye petrol ve gaz sahası geliştirmek için kurulan ortak girişim Tefneftegas'da yüzde 49, Gyda yarımadasındaki Arctic LNG projesinde yüzde 21,6 ve Kharyaga petrol sahasında yüzde 20 paya sahip bulunuyor.

Fransız şirket Rusya'da farklı bağlı kuruluşları üzerinden batarya çözümleri, LNG ticareti ve elastomer işleme alanlarında faaliyet gösteriyor.

ABD'li Chevron da Rusya'nın yüzde 24 pay sahibi olduğu Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nda Chevron Neftegaz Inc. şirketiyle yüzde 15 paya sahip bulunurken, Chevron Oronite ve Chevron Lummus Global LLC şirketleri Rusya petrol sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteriyor.

İtalyan Eni iki projede Rosneft ile ortak

İtalyan enerji şirketi Eni, ülkeyle iş ilişkilerini geliştiren ilk Avrupalı şirketlerden biri olarak öne çıkıyor.

Eni'nin gaz tedarikinin yaklaşık yüzde 30'u Rusya'dan sağlanırken, şirketin Barents Denizi ve Karadeniz'de olmak üzere iki arama projesinde Rosneft ile ortaklığı bulunuyor.

Rusya'nın en büyük ikinci petrol üreticisi konumundaki PJSC Lukoil'in hissedarları arasında ise sırasıyla yüzde 1,66 ve yüzde 1,1 hisseyle ABD'li yatırım şirketleri Vanguard ve Blackrock, yüzde 0,91 hisseyle ise Norveç merkezli yatırım bankası Norges Bank Investment Management yer alıyor.

İsviçre merkezli emtia ticaret şirketi Trafigura da Rosneft'in Arktik'teki petrol projesindeki yüzde 10 hissesiyle Rusya'daki önemli yatırımcılardan biri olarak öne çıkarken, Vitol'un Rusya'da petrol ticaretinde yatırımları bulunuyor.

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Rus ekonomisini felç edecek hamle: İşgal sonrası onlarca ülke ve şirket harekete geçti
FOTOĞRAF 29
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Ukrayna’yı işgale kalkışan Rusya’ya karşı başta ABD ve AB olmak üzere birçok ülke Yaptırım silahını çekti.
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Rusya’ya karşı birçok ülke yaptırım kararlarını açıklarken, yaptırımların ilk etkileri Rusya ekonomisinde hissedilmeye başladı. Haftanın ilk gününde ruble ortalama yüzde 30 değer kaybetti. Rusya Merkez Bankası, faizleri yüzde 9.5’ten yüzde 20’ye çıkarmak zorunda kaldı.
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Batılı ülkelerin aldığı ekonomik yaptırım kararları arasında en serti, Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi Swift'ten çıkarılması oldu.
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Bu yaptırım, bir yandan Rus bankalarının dünya genelinde işlem yapmasını engellerken diğer yandan Rus ihracat ve ithalatını felç etmeyi amaçlıyor.
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İşte Rusya'ya karşı alınan yaptırım kararlarında öne çıkanlar:
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Rusya Merkez Bankası'nın Avrupa Birliği (AB), Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere ve Kanada'daki varlıkları da donduruldu. Söz konusu adımla Rusya Merkez Bankası'nın kendi bankaları ve şirketlerini desteklemek için yurt dışına varlık satması ve karşılığında Ruble almasının engellenmesi hedefleniyor.
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Avrupa Birliği (AB) kaynaklarına göre Rus Merkez Bankası'nın rezervlerinin yarısından fazlası bloke edilmiş durumda. Ayrıca bazı ticari bankaların varlıkları da dondurularak işlem yapmaları yasaklandı.
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Rus devlet tahvillerinin alım satımına karşı da adımlar atılması planlanıyor.
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AB, Rusya'ya ham petrolün işlenmesi için gerekli olan mal ve teknoloji satışını, transferini, ayrıca ihracatını yasakladı. Bu alandaki hizmetler büyük ölçüde kısıtlanmış oldu. Bu yaptırımın hedefi, Rusya'nın petrol rafinerilerini modernize etmesini engellemek.
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Batı ülkelerinden Rusya'ya artık havacılık ve uzay sanayisiyle ilgili mal, teknoloji ve hizmet satışı yapılmayacak. Bu karar çerçevesinde Rus havayollarına uçak, yedek parça ve ekipman verilmeyecek.
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Rus ekonomisinin kilit sektörlerinden birini hedef alan bu yaptırımdan Rus havacılığının büyük ölçüde etkileneceği tahmin ediliyor. Zira mevcut Rus uçak filosunun dörtte üçü AB, ABD ve Kanada'da imal edilmişti.
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AB ülkeleri ayrıca tüm Rus uçaklarına hava sahasını kapattı.
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, \"Rusya'ya ait ya da Rusya kontrolündeki uçaklar için AB hava sahasını kapatıyoruz. AB topraklarına inemeyecek, bu topraklardan havalanamayacak veya bu topraklar üzerinde uçamayacaklar. Oligarkların özel jetleri dahil\" açıklamasını yaptı.
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Ayrıca Rus gemilerinin AB limanlarına girişinin yasaklanması da gündemde.
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Bazı teknolojik ürün ve teknolojiler de AB ve diğer Batılı ülkelerden artık Rusya'ya kolayca getirilemeyecek.
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Bunlar arasında mikroçip üretimi için gerekli olan mikroişlemciler ve ekipmanları da bulunuyor. ABD, yüksek teknolojili ürünlerin Rusya'ya ihracatını da yasakladı.
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Avrupa’nın en büyük bankalarından Societe Generale ve Credit Suisse, Rusya’dan emtia ticaretine finansman sağlamayı durdurdular. . Bloomberg News’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Societe Generale ve Credit Suisse, Rusya’dan metal ve petrol gibi ham maddelerin alımı için kredi sağlamayacaklar.
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Hollanda’da ING Group ve Rabobank da Rusya ile Ukrayna’dan emtia alımı için kredi verilmesine sınırlama getirme kararı aldı.
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Öte yandan, Çin’in en büyük kamu bankalarından en az ikisi Rus emtialarının alımı için finansman sağlanmasını kısıtladı. Çinli Industrial &amp; Commercial Bank Of China, Ukrayna işgalinin ardından akreditif vermeyi durdurdu.
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İngiltere merkezli enerji şirketi BP, Rusya enerji şirketi Rosneft ile ortaklığı sonlandırma kararı aldı.
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Şirketin, Rus petrol üreticisi Rosneft’te yüzde 20’lik hissesi bulunuyordu. BP, Rus petrol şirketi Rosneft ile ortaklıktan çekilerek 25 milyar dolarlık zararı bilançosuna yazacağını bildirdi.
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Norveç merkezli enerji şirketi Equinor da, Rusya’daki ortak girişimlerden çıkmaya başlayacağını ve ülkedeki yeni yatırımları durdurduğunu açıkladı.
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Şirketten yapılan açıklamada, Equinor’un Rusya’da 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği ve 2012’den beri Rus petrol şirketi Rosneft ile işbirliği anlaşması olduğu belirtildi. Açıklamada, Equinor’un Rusya’da 2021 sonu itibarıyla 1.2 milyar dolar değerinde cari varlığı olduğu da ifade edildi.
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. Öte yandan, Norveç varlık fonu Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası ülke varlıklarından çıkma kararı aldığını bildirdi.
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Bu kapsamda, Norveç ülkenin 1.3 trilyon dolarlık varlık fonundan Rus varlıklarını çıkarmak için işlemlere başlayacak. Fon çıkış stratejisinin Norveç Maliye Bakanı ile koordineli bir şekilde gerçekleştireceği bildirildi.
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) de Rusya'ya karşı yaptırım kararı aldı.
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FIFA'nın aldığı karara göre Rusya artık uluslararası maçlara ev sahipliği yapamayacak. Rusya'nın ev sahibi olması gereken maçlar tarafsız bir yerde ve seyircisiz olarak oynanacak.
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Ayrıca Rus milli takımınn katıldığı maçlarda Rusya bayrağı açılmayacak ve Rus milli marşı okunmayacak.
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Bunlara ek olarak mili takım, maçlarını Rusya adı altında değil, Rusya Futbol Birliği adı altında oynayacak. FIFA, krizin uzaması durumunda, Rusya'nın Katar'da yapılacak Dünya Futbol Şampiyonası'ndan men edilmesi gibi ek yaptırım kararları da alabileceğini açıkladı. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) de Rusya'ya karşı yaptırım uygulanması konusunda görüşmeler yürüttüğü bildirildi.
Rus ekonomisini felç edecek hamle: İşgal sonrası onlarca ülke ve şirket harekete geçti
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde altıncı güne girilirken, onlarca ülkeden ise Rusya'ya yönelik yaptırım haberleri geliyor. Batılı ülkelerin aldığı ekonomik yaptırım kararları arasında en serti, Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi Swift'ten çıkarılması oldu. İşte Rus ekonomisini felç etmeyi amaçlayan yaptırım kararlarında öne çıkanlar:
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