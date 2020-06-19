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Ekonomi Rusyada faiz tarihin en düşük seviyesine indi
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya Merkez Bankası faizi tarihin en düşük seviyesine çekti

Rusya'da faiz tarihin en düşük seviyesine indi

Rusya Merkez Bankası, politika faizini tarihte ilk defa ülkede yavaşlayan ekonomik faaliyetler nedeniyle 100 baz puanlık indirimle yüzde 5,5'den yüzde 4,5'e çekti.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede kapsamlı kısıtlayıcı önlemlerin alındığına işaret edilen açıklamada, söz konusu durumun ekonomik faaliyetleri olumsuz yönde etkilediği vurgulandı.

Rus ekonomisinin ikinci çeyrekte tahmin edilenden daha fazla küçülebileceğine işaret edilen açıklamada, ekonominin bu yıl yüzde 4 ila 6 arasında küçülmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, mali piyasaların hem iç hem de dış risklere tepkisinin yakından takip edileceği kaydedildi.

2015’in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden kademeli olarak indiren Rusya Merkez Bankası, nisan ayında politika faizini yüzde 5,5’e kadar düşürmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açacak: 44 köyün tarım arazileri suyla buluşacak
FOTOĞRAF 10
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kars'ın en büyük kamu yatırımlarından biri olan Kars Barajı'nın yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katılacağı törenle hizmete alınacağını açıkladı.
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Bakan Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Kars Barajı'nın bölgenin en büyük projelerinden biri olduğunu belirtti.
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Barajın enerji üretimi, tarımsal sulama ve istihdam açısından önemli olduğunu vurgulayan Pakdemirli şöyle konuştu;
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Kars Barajı rezervuarında depolanacak su ile Kars Ovası'nda 260 bin 30 dekar, Digor Ovasında 215 bin 750 dekar olmak üzere 44 köye ait toplam 475 bin 780 dekar tarım arazisi suya kavuşacak. 300 milyon liraya mal olan baraj, sulama ve enerji tesislerinin tamamlanmasıyla maliyetini neredeyse 1 yılda karşılayacak.
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Böylelikle, 2020 yılı fiyatlarıyla 296 milyon lira sulama faydası elde edilecek. 7 bin 241 kişiye tarımsal istihdam imkânı sağlanacak.
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Baraj aynı zamanda 2,24 megawatt (MW) kurulu gücündeki Etek santrali ile yıllık 10 milyon kilowatt saat (kWh) enerji üretecek. 2,8 milyon lirası enerji olmak üzere yıllık toplam yaklaşık 300 milyon lira ekonomimize katkı sağlayacak dedi.
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Kars Barajı'nın, il merkezine yakınlığı nedeniyle şehrin önemli mesire ve rekreasyon alanlarından biri olacağını kaydeden Bakan Pakdemirli, baraj gölünde balıklandırma faaliyetlerinin geliştirilmesiyle bölge insanına ilave gelir sağlanmasının planlandığını da söyledi.
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Bakan Pakdemirli, baraj sayesinde Kars Çayı kenarında bulunan 2 milyon 383 bin dekar arazinin ve yerleşim yerlerinin taşkın riskinin azaltılarak rusubat taşınmasının engelleneceğini de belirtti.
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Bakan Pakdemirli, Kars Barajı'nın yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katılımıyla hizmete alınacağını da açıkladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açacak: 44 köyün tarım arazileri suyla buluşacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kars Barajı rezervuarında depolanacak suyla 44 köye ait toplam 475 bin 780 dekar tarım arazisinin suyla buluşacağını bildirdi.


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