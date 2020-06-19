Rusya'da faiz tarihin en düşük seviyesine indi

Kars Barajı rezervuarında depolanacak su ile Kars Ovası'nda 260 bin 30 dekar, Digor Ovasında 215 bin 750 dekar olmak üzere 44 köye ait toplam 475 bin 780 dekar tarım arazisi suya kavuşacak. 300 milyon liraya mal olan baraj, sulama ve enerji tesislerinin tamamlanmasıyla maliyetini neredeyse 1 yılda karşılayacak.