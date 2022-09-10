Rusya’daki boşluğu Türkler dolduruyor

Rusya'nın en büyük yapı kimyasalları üreticisi olan Polyplast Group, İstanbul’da "Polyplast step up" adı altında tanıtım konferansı düzenledi. Birçok Türk ve Rus iş adamının yer aldığı konferansa katılan Polyplast CEO’su Timur Shamsutdinov, Türkiye’nin kendileri için çok önemli bir pazar olduğunu söyledi. Yeni Şafak’a açıklamalarda bulunan Shamsutdinov, Avrupalı şirketlerin Rusya’ya uyguladığı ekonomik yaptırımları, avantaja çevirdiklerini söyledi.

YENİ SEKTÖRLERE GİRİYORUZ

Shamsutdinov, “Rekabetin azalması ülke için kötü bir şey. Ancak, firmamız için verimli bir süreç oldu. Yeni sektörlere atılım yapıyoruz. İnşaat malzemeleri, deterjan tozları, kimyasal ürünler gibi alanlarda çalışıyoruz. Türkiye’de stratejik ham maddelerin uzun süreli tedarikçisi olmak istiyoruz” diye konuştu. Türkiye’nin çok önemli ve büyük bir pazar olduğuna vurgu yapan Shamsutdinov, “Rusya’daki yavaş yavaş boşluğu Türk iş adamları doldurmaya başladı. Şu anda tekstil, gıda, otomotiv ve daha birçok sektörde Türk firmalar Rus pazarına girmeye başladı. Türk şirketleri Rusya’ya çok büyük yatırımlar yapıyor” şeklinde konuştu.

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TÜRKİYE KÖPRÜ GÖREVİ GÖRÜYOR

Timur Shamsutdinov, Polyplast için Türkiye’de çok çeşitli pazar erişiminin mevcut olduğunu kaydetti. Shamsutdinov, “Her zaman Türkiye’deki sektörlerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Türkiye bize yakın bir ülke. Bulunduğu konum itibariyle ürünlerimizin Avrupa’ya sevki için geçiş yeri oluyor. Yani, Türkiye bizim tedarik zincirimizi oluşturan bir köprü pozisyonunda” ifadesini kullandı.

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