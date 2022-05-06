Ekonomi Rusyanın gaz ve petrol gelirinde 133 milyar rublelik savaş kaybı
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya'nın gaz ve petrol gelirinde 133 milyar rublelik savaş kaybı

Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi sonrası peş peşe alınan yaptırım kararları Rus ekonomisini derinden etkiliyor. Rusya Maliye Bakanlığı, Rus bütçesinin nisan ayında petrol ve doğal gaz ihracatından beklenenden 133 milyar ruble daha az gelir ettiğini bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rusyanın gaz ve petrol gelirinde 133 milyar rublelik savaş kaybı
Foto/arşiv

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, petrol fiyatlarının, bütçede baz alınan fiyatların üzerinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, petrol ve gaz ihracatından elde edilen ilave gelirlerin mayısta 414 milyar ruble (yaklaşık 6,3 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

Nisanda bütçesinin ise beklenenden 133 milyar ruble (yaklaşık 2 milyar dolar) daha az gelir elde edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, buna göre nisan-mayısta toplam ilave gelirin 281 milyar ruble düzeyinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Rus hükümetinin bütçe kurallarında bu yıl bazı değişiklikler yaptığının anımsatıldığı açıklamada, buna göre, ilave bütçe gelirleriyle döviz ve altın alımının yapılmayacağına işaret edildi.

10 şirketten 9’u uzaktan çalışmaya sıcak bakıyor
EKONOMİ
10 şirketten 9’u uzaktan çalışmaya sıcak bakıyor

Rusya’da Apple ve Mercedes gibi şirketlerin ürünlerine paralel ithalat izni verildi
DÜNYA
Rusya’da Apple ve Mercedes gibi şirketlerin ürünlerine paralel ithalat izni verildi

Merkez Bankası: Enflasyona en belirgin katkı üç gruptan geldi
EKONOMİ
Merkez Bankası: Enflasyona en belirgin katkı üç gruptan geldi
İnsanlığın bittiği an

İnsanlığın bittiği an

​Türkiye paylaştı: Mehmetçik son anda yetişti.
Her satırı korkunç

Her satırı korkunç

Zeynep'in dedesi gözyaşları içinde anlattı: Zevk için yaptı.
Asiyenur Atalay cinayetinde kan donduran ayrıntılar: Katil Ümit Karakoyunun yalanı ortaya çıktı

Ameliyat öncesi PCR testi zorunluluğu kaldırıldı.

Bilim dünyasını hayrete düşürmesinin bir nedeni var.

Küçük kız bir aydır demire bağlıydı: Nedeni polisi hayrete düşürdü.

​Tuzla tersanesinde gemide patlama.

​Günde sekiz ton toplayıp tüccarlara satıyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.