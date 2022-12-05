Ekonomi Rusyanın ilave petrol ve gaz gelirleri tahminlerin altında kaldı
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya'nın ilave petrol ve gaz gelirleri tahminlerin altında kaldı

Rusya Maliye Bakanlığı, ülkenin ilave petrol ve doğal gaz gelirlerinin kasımda tahminlerin 90,2 milyar ruble altında (yaklaşık 1,5 milyar dolar) kaldığını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Rusyanın ilave petrol ve gaz gelirleri tahminlerin altında kaldı
Foto/arşiv

Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ilave petrol ve doğal gaz gelirlerinin kasımda tahmin edilenden 90,2 milyar ruble düşük gerçekleştiği belirtildi.

Söz konusu gelirlerin, kasımda 282,8 milyar ruble seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği bilgisine yer verilen açıklamada, aralıkta ise 176,1 milyar ruble (yaklaşık 2,8 milyar dolar) ilave petrol ve doğal gaz geliri beklendiğine işaret edildi.

Rusya Maliye Bakanlığı, ülkenin petrol ve doğal gaz ihracatından elde edilen ilave gelirlerin yaptırımlar nedeniyle bu yıl rezervlere eklenmeyeceğini, bunun yerine ekonomiyi desteklemek için kullanılacağını duyurmuştu.

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