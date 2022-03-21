Ekonomi Rusyaya ihracattaki nakliye sorunu deniz yoluyla aşılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rusya'ya ihracattaki nakliye sorunu deniz yoluyla aşılacak

Batı Akdeniz'den Rusya'ya yapılan yaş sebze ve meyve ihracatında, kara yolunda yaşanan sorun deniz yoluyla aşılmaya çalışılıyor. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, "Deniz ulaşımını güçlendirmeye çalışıyoruz. Gemi firmalarıyla görüşüyoruz, gemi adedini artırmaya çalışıyoruz" dedi.

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Haber Merkezi AA
Rusyaya ihracattaki nakliye sorunu deniz yoluyla aşılacak
Foto/arşiv

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla bölgeden bu ülkelere yapılan ihracatta ciddi düşüş yaşandığını söyledi.

İki ülkenin de önemli pazar olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Rusya'ya savaştan bu yana yaş sebze ve meyve ihracatında yüzde 50 civarında bir düşüş var. Ukrayna kapalı olunca Rusya'ya karadan ürün gönderimi azaldı. 25 Şubat-18 Mart döneminde Rusya'ya 6 milyon 293 bin 794 dolarlık ihracat gerçekleşti." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Rusya'nın hemen hemen tüm ürünlerdeki kota sınırlamasını kaldırdığını hatırlatarak domates, biber, limon gibi ürünlerde kısıtlamanın kalktığını, nar, üzüm, mandalina gibi ürünlerde de yakın zamanda kaldırılmasını beklediklerini bildirdi.

Rusya tarafının kalite ve kalıntı konularında herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı takdirde ihracatın artacağı yönünde bir yaklaşım sergilediğini belirten Çavuşoğlu, şu anda sadece nakliye konusunda problem olduğunu kaydetti.

"Tahsilatta çok büyük bir sıkıntı yok"

Kara yolundaki nakliye problemini alternatif yollarla aşmayı planladıklarını anlatan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Ermenistan ile iyi ilişkiler sonucunda Ermenistan ve Gürcistan yolunu kullanıyoruz fakat burada da yolun kendisi problemli, çok dar. İstediğimiz kapasiteye çıkamıyoruz. Bir süre Belarus'u kullanacağız ancak bu yol da en az bin kilometre mesafeyi uzatıyor. Deniz ulaşımını güçlendirmeye çalışıyoruz. Gemi firmalarıyla görüşüyoruz, gemi adedini artırmaya çalışıyoruz. Rusya da iki limanda gümrük noktaları oluşturuyor. Gemi sayısı da artarsa tırları karşı tarafa gönderme konusunda biraz rahatlama yaşarız."

Rusya'da tahsilatta çok büyük bir sıkıntı olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, "Ancak yavaş ve düşük rakamlar geliyor. Önceden daha hızlı tahsilat gerçekleşirken, şu anda 2-3 günü bulabiliyor. Özellikle belli bankalar üzerinden transferler yapılıyor." dedi.

Ukrayna pazarında hareketlilik başladı

Ümit Mirza Çavuşoğlu, Ukrayna pazarında ise savaşın başladığı günden itibaren ihracatın durduğunu belirtti.

Ancak son bir haftadır ihracatın yeniden hareketlendiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Ukrayna'ya çok az da olsa domates, biber, limon gibi ürün gönderiyoruz. Son bir haftada yaklaşık 815 bin dolarlık bir ihracat gerçekleşti." dedi.

Çavuşoğlu, ihracatçılar olarak savaşın bir an önce bitmesi temennisinde bulunduklarını sözlerine ekledi.

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