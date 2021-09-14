Ekonomi Rüzgar enerji santrali ihaleyle satılacak
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Rüzgar enerji santrali ihaleyle satılacak

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan rüzgar enerji santrali açık artırma ile satışa sunuldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rüzgar enerji santrali ihaleyle satılacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Söke Yenidoğan Mahallesinde bulunan rüzgar enerji santrali sahası içerisinde 15 adet rüzgar jeneratörü, transformatör, salt tesisi ve teçhizatları ile tesisin kullanımındaki taşınır taşınmaz mallar yer alıyor. İhale kapsamında ada ve parseller satılmayacak olup sadece üst kullanım hakkı kapsamında tesisin tamamı satışa çıkarılacak.

Tesisin ilk satış ihalesi idare binasında 13 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

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