Ekonomi Rüzgar YEKA-3de en düşük teklifler belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rüzgar YEKA-3'de en düşük teklifler belli oldu

Türkiye'nin 20 bölgesinde rüzgar enerjisinde toplam 850 megavatlık kapasite kurulmasını sağlayacak Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları 3 (YEKA RES-3) yarışması kapsamında ilk 10 bölgenin ihalesi tamamlandı.

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Haber Merkezi AA
Rüzgar YEKA-3de en düşük teklifler belli oldu
YEKA RES-3 yarışması kapsamında ilk 10 bölgenin ihalesi tamamlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının düzenlediği YEKA RES-3 yarışmasında, kapalı mali tekliflerin açılmasının ardından açık eksiltme usulüne geçildi.

Buna göre, Adıyaman bölgesi için en düşük teklifi kilovatsaat başına 69 kuruş ile Akçadağ İnşaat Ticaret ve Taahhüt Limited Şirketi verdi.

Yarışmada, Amasya-Samsun bölgesi için en düşük teklifi kilovatsaat başına 54,7 kuruş ile Eksim Enerji AŞ, Ankara-Kırıkkale-Çankırı bölgesi için en düşük teklifi kilovatsaat başına 66,3 kuruş ile Kalyon Enerji Yatırımları AŞ verdi.

Artvin-Rize-Trabzon bölgesi için en düşük teklif kilovatsaat başına 69,9 kuruş ile Kalen Enerji Elektrik Üretim AŞ, Bartın-Zonguldak-Karabük bölgesi için en düşük teklif ise kilovatsaat başına 77,3 kuruş ile A15 Enerji AŞ tarafından verildi.

YEKA RES-3 yarışmasında Batman-Mardin-Diyarbakır-Şanlıurfa bölgesi için en düşük teklif kilovatsaat başına 63,8 kuruş ile Eksim Enerji AŞ'den geldi.

Bayburt-Gümüşhane-Giresun bölgesi için en düşük teklifi kilovatsaat başına 63,9 kuruş ile Kalen Enerji Elektrik Üretim AŞ, Bilecik-Eskişehir-Kütahya bölgesi için en düşük teklifi ise kilovatsaat başına 47,6 kuruş ile Kalyon Enerji Yatırımları AŞ verdi.

Bakanlığın YEKA RES-3 yarışmasında Bingöl-Tunceli bölgesi için en düşük teklifi kilovatsaat başına 69,8 kuruş ile Eksim Enerji AŞ, Bitlis-Muş bölgesi için en düşük teklifi de kilovatsaat başına 63 kuruş ile MBD İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.

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