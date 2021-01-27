Ekonomi Rüzgarı arkamıza aldık Elektrik üretiminde rekor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Rüzgarı arkamıza aldık: Elektrik üretiminde rekor

Rüzgarı arkamıza aldık: Elektrik üretiminde rekor

Türkiye’nin rüzgar enerjisinden sağladığı elektrik 24 Ocak’ta 166 bin 748 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Elde edilen rekorla rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 21,3 oldu. Türkiye’nin rüzgar enerjisindeki kurulu gücü 2020 yıl sonu itibarıyla 9 bin 244 megavata ulaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’nin rüzgar enerjisinden sağladığı elektrik 24 Ocak’ta 166 bin 748 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 21,3 oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar verilerine göre, 24 Ocak Pazar günü Türkiye’de toplamda 783 bin 335 megavatsaat elektrik üretildi. Bu üretimin yüzde 26’sını doğal gaz santralleri oluştururken, ikinci sırada yüzde 21,3 ile rüzgar enerji santralleri yer aldı. Böylece Türkiye’de rüzgar enerjisinden üretilen elektrik 166 bin 738 megavatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı diğer tüm yenilenebilir kaynakların toplamını (yüzde 18,5) geride bıraktı.

Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye 2023'te nükleer teknolojiye geçiyor
EKONOMİ
Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye 2023'te nükleer teknolojiye geçiyor

Fatih Dönmez

KURULU GÜÇ 9 BİN MEGAVAT

  • Öte yandan, 25 Ocak’ta ise üretilen toplam 901 bin 202 megavatsaatlik elektriğin 163 bin 286 (yüzde 18,1) megavatsaati rüzgar enerjisi santrallerinden karşılandı. Ayrıca kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinin elektrik üretimindeki payının gerilediği söz konusu günde, rüzgar enerjisinden sağlanan yüksek üretim, doğal gaz ve ithal kömür santrallerinin üretimdeki payını düşürdü. Rüzgar enerjisinden elektrik üretiminde 153 bin 35 megavatsaatle 25 Kasım’da rekor kırılmıştı. Rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 16,8’e yükselmişti. Türkiye’nin rüzgar enerjisindeki kurulu gücü 2020 sonu itibarıyla 9 bin 244 megavata ulaştı.

Türkiye'nin yeni nesil silahı YESS: Işık hızında atış yapıyor
EKONOMİ
Türkiye'nin yeni nesil silahı YESS: Işık hızında atış yapıyor
Abone Ol Google News
Bilim dünyası şokta

Bilim dünyası şokta

​Soyu tükenmiş bir hayvan inanılmaz halde bulundu.
Lefkoşa ve Girne kapanıyor

Lefkoşa ve Girne kapanıyor

​KKTC'de koronavirüs alarmı.
Yurda giriş yaptı

Yurda giriş yaptı

​Kar yağışı yeniden başladı.
Başladık yine

Başladık yine

​KRT Sunucusu Hacır'dan CHP'li Engin Altay'a...
Vicdan<br> istismarına gözaltı

Vicdan
istismarına gözaltı

​Türkiye'yi ağlatan video kurgu çıkmıştı.

Kritik tezkere uzatıldı

Kritik tezkere uzatıldı

​Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM'de kabul edildi.

Cebinde yüz lirayla ortada kaldı

Cebinde yüz lirayla ortada kaldı

​65 yaşında evlenme vaadiyle 35 bin lira dolandırıldı.
Büyükşehir çalışmalarına devam ediyor

Büyükşehir çalışmalarına devam ediyor

​Erzurum, Türkiye'nin en fazla meraya sahip ikinci ilidir.
Biden'dan<br>Filistin adımı

Biden'dan
Filistin adımı

Askıya alınan yardımları yeniden başlatıyor.
Tedirgin eden yükseliş

Tedirgin eden yükseliş

​Bakan Koca günler sonra Tweet attı.
Ehliyetsiz sürücü dehşeti

Ehliyetsiz sürücü dehşeti

Ortalık birbirine girdi şans eseri ölü yaralı yok.
Lodos tüm şehri birbirine kattı

Lodos tüm şehri birbirine kattı

​Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, bir kişi yaralandı.

​MYK Toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.