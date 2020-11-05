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Ekonomi Sabancı Holdingten 38 milyar TLlik kar
İŞ DÜNYASI

​Sabancı Holding 9 aylık rakamları açıkladı: Şirket 3.8 milyar TL kar elde etti​ ​

Sabancı Holding'ten 3.8 milyar TL'lik kar

Geçen yılın aynı dönemine göre bu yılın üçüncü çeyreğinde net karını yüzde 69 artıran Sabancı Holding, bu yılın 9 aylık dönemi itibarıyla toplamda 3.8 milyar TL kar rakamına ulaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper
Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper

Sabancı Holding, 2020 yılının üçüncü çeyrek dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre bu yılın üçüncü çeyreğinde net karını yüzde 69 artıran Sabancı Holding, bu yılın 9 aylık dönemi itibarıyla toplamda 3.8 milyar TL kar rakamına ulaştı. Yine üçüncü çeyrek itibarıyla konsolide satışlar ise yüzde 4 artışla 15.2 milyar TL’ye yükseldi.

Üçüncü çeyrek sonuçlarını değerlendiren Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper şöyle dedi: “Pandemi, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de iş yapış şekillerini etkilemeyi sürdürüyor. Bu açıdan bakıldığında elde ettiğimiz finansal sonuçlar, geçmiş dönemlerde attığımız adımların ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Pandemi sürecinin yükselişe geçtiği dönem olan ikinci çeyrekte, sağlam mali yapı, dengeli iş kolları ve düşen borçluluk oranlarının avantajıyla olumlu sonuçlar elde etmiştik. Üçüncü çeyrekte ise, yine dengeli iş kollarımız sayesinde özellikle yurtiçinde hızlanan ekonomiyle finansal performansımızı daha da ileri taşıdık.”

Sabancı Topluluğu’nun faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde dijitalleşme ve sürdürülebilirlik yatırımları sayesinde öne çıktığına da dikkat çeken Cenk Alper, “Enerji sektöründe 1.3 milyar TL’lik şebeke yatırımı gerçekleştirdik. Bunun yanında Enerjisa Üretim şirketimiz, yenilenebilir enerji yatırımlarına destek verecek önemli bir finansman sözleşmesi imzaladı. Bu kapsamda toplam 7 bankayla 650 milyon euroluk Türkiye’nin en büyük sürdürülebilirlik kredi sözleşmesine imza atılmış oldu.

Yapı malzemelerinde yurt içindeki hızlı toparlanma ve artan ihracatımız finansal sonuçlarımıza olumlu katkıda bulundu. Dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlarının geri dönüşünü en net olarak aldığımız finansal hizmetler ve perakende sektörlerinde de oldukça memnun edici bir dönemi geride bıraktık. Teknosa şirketimizle müşteri odaklı yol haritamız sayesinde son 20 yılın en iyi performansını yakaladık. Sabancı Holding Kurumsal Girişim Sermayesi Fonu (Sabancı Ventures) aracılığıyla ilk yatırımımızı gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Alper şöyle devam etti: “Bu başarıda Sabancı Topluluğu’nun her bir çalışanına, özellikle pandemi sürecinde ortaya koydukları fedakârlıkları ve emekleri için teşekkür borçluyuz. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da Türkiye’nin Sabancı’sı olarak, ülkemiz için üretmeye ve değer katmaya devam edeceğiz.”

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK NOTU BİR KADEME YÜKSELDİ”

Cenk Alper sözlerine şöyle devam etti: “Bu günün dünyasında şirketlerin başarısı sadece elde ettikleri finansal sonuçlarla değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmaya ve toplumsal değere sundukları katkıyla ölçülüyor. Bu sorumluluktan hareketle, sürdürülebilir kalkınma konusunda dünyanın önde gelen iş dünyası platformlarından olan Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD) Türkiye’den tek üyesi olduk. Yine aynı zamanda MSCI endeksinde Sabancı Holding’in sürdürülebilirlik notu bir kademe daha yükseldi. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da, uzun vadeli stratejimizde de yer alan çevresel, sosyal ve yönetişimsel sürdürülebilirlik hassasiyetlerini ön planda tutarak çalışmaya devam edeceğiz.”

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