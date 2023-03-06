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Ekonomi

Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Sabancı Üniversitesi, öğretim üyesi alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 3 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

06:30 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sabancı Üniversitesi.

Sabancı Üniversitesi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre;2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği doğrultusunda, Üniversitemize tam zamanlı öğretim üyeleri alınacak.


Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını iletmesi gerekmektedir. İlana başvurular https://www.sabanciuniv.edu/tr/ akademik-pozisyon-ilanları web sayfasından alınacak.


#Basın İlan Kurumu
#Sabancı Üniversitesi
#Öğretim Üyesi
43 dakika önce
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Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
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