Ekonomi Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alıyor
BASIN İLAN

Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alıyor

Sabancı Üniversitesi 2 öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi alacağını duyurdu. Üniversite, alımların 19 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alıyor
​Sabancı Üniversitesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği doğrultusunda, üniversiteye tam zamanlı öğretim üyeleri alınacak.

Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını iletmesi gerekmekte.

İlana başvurular https://www.sabanciuniv.edu/tr... web sayfasından alınacaktır. İstenen evraklar linkteki ilgili alanlara yüklenmelidir.

Son başvuru tarihi 3 Aralık olarak belirlendi.

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