Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alıyor

Düşman füzelerinin Türk kabusu: Havada yakalayıp tek bir hamle ile düşürüyor

Elektro-optik ve kızılötesi güdümlü füzeler, gelişen teknolojiler nedeniyle askeri üsler, mühimmat depoları ve sivil stratejik tesisler için giderek daha fazla tehdit haline geliyor. Savunma şirketleri ise bu tehdidi bertaraf etmek için tek bir kurşun dahi atmadan çalışan yeni nesil silahlar üzerinde çalışıyor. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine dünyada sadece 'Süper güç' olarak ifade edilen ülkelerin elinde bulunan NAZAR Lazer Elektronik Taarruz Sistemi'ni aldı.