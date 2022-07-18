Ekonomi Sabiha Gökçen Havalimanında 2022 yılı yolcu rekoru
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2022 yılı yolcu rekoru

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, 582 sefer ve 100 bini aşan yolcu sayısıyla 17 Temmuz’da 2022 yılının en yoğun gününü yaşadı. İSG Üst Yöneticisi Berk Albayrak, "İSG, pandemi sırasında gösterdiği hızlı toparlanma performansı bakımından Avrupa'nın en hızlı toparlanan ikinci havalimanı seçildi" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Sabiha Gökçen Havalimanında 2022 yılı yolcu rekoru
Sabiha Gökçen Havalimanı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) pandemi sonrasında gerçekleşen uçuş ve yolcu sayısıyla yeni bir rekora daha imza attı. Yaz sezonu ve bayram tatili yoğunluğunun birleştiği 17 Temmuz Pazar günü İSG, 582 sefer ve toplamda 101 bin 804 yolcu sayısı ile 2022’nin en yoğun gününü yaşadı. İSG, yolcu yoğunluğu bakımından 2022’nin rekorunu kırdı.

İSG CEO’su Berk Albayrak, "Bayram dönüşü yolcu ve uçuş rakamlarında yeni bir rekora daha imza attık. Şehrin lider havalimanı’nı tercih eden misafirlerimize mükemmel bir havalimanı deneyimi sunmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Berk Albayrak
Berk Albayrak

Albayrak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İSG, pandemi sırasında gösterdiği hızlı toparlanma performansı bakımından Avrupa'nın en hızlı toparlanan ikinci havalimanı seçildi ve 2022 yılında sadece üç ayda, dış hat yolcu oranları, performansımızda tarihi bir zirve yakaladığımız 2019 yılındaki seviyeyi yüzde 6'yı aştı” ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı dünyanın en iyileri arasında girdi: Büyük, ferah ve sistem tıkır tıkır işliyor
GÜNDEM
İstanbul Havalimanı dünyanın en iyileri arasında girdi: Büyük, ferah ve sistem tıkır tıkır işliyor

İSG 2022’nin ilk yarısında 13,7 milyon yolcu ağırladı

Yaz sezonunda hızlanan hava yolculuğundaki toparlanma Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu rakamlarına da yansıdı. İSG 2022’nin ilk yarısında 13.7 milyon yolcu ağırladı. 41 milyon yolcu kapasitesi ile dünyanın en yoğun tek pistli ve tek terminalli havalimanı olan İSG, pandemi sırasında gösterdiği hızlı toparlanma performansı bakımından Avrupa'nın en hızlı toparlanan ikinci havalimanı seçildi.

İstanbul Havalimanı ’Dünyanın En İyileri’ arasında: 85 basamak birden yükseldi
EKONOMİ
İstanbul Havalimanı ’Dünyanın En İyileri’ arasında: 85 basamak birden yükseldi
Dağlık alanda bulundu

Dağlık alanda bulundu

Bilim insanlarını harekete geçirdi.
Nüfusu 120 haneden 3 bine çıktı

Nüfusu 120 haneden 3 bine çıktı

​Düğünde gelin ve damat takılan paralardan dolayı adeta görülmedi.
Kapısı açık İETT otobüsünde yolculuk yaptılar

Bayraktar TB2 alıp Ukrayna'ya hediye edilecekler.

Tuz Gölü'ndeki doğa kampında flamingoları izlediler.

Virüs hızla yayılıyor

Virüs hızla yayılıyor

Aşılar tükendi: Tüm dünya tedirgin.

Ülkenin üç harikasından biri olarak biliniyor.

Bakan Nebati: Akaryakıt fiyatları daha da düşebilir
Ekonomi

Bakan Nebati: Akaryakıt fiyatları daha da düşebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son dönemde akaryakıt fiyatlarındaki düşüşe dikkati çekerek, küresel fiyat oluşumlarına bağlı olarak yakın zamanda ilave düşüşler beklendiğini açıkladı. Bakan Nebati, "İstenmedik ancak zaruri yükselişler gerçekleşirken küresel durumu görmezden gelip bunu sadece ülkemizde yaşanan bir sorunmuş gibi lanse edenlerin, son dönemde ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarındaki düşüş ivmesini ise göz ardı etmeleri düşündürücüdür" ifadesini kullandı.
Borrell: Türkiye'nin Karadeniz'deki tahıl koridoru çabaları bu hafta bir anlaşma getirebilir
Dünya

Borrell: Türkiye'nin Karadeniz'deki tahıl koridoru çabaları bu hafta bir anlaşma getirebilir

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Bu hafta Odessa ve diğer limanlar üzerindeki blokajın kaldırılması için bir anlaşmaya varılacağını umuyorum." dedi.
Meteoroloji il il uyardı: Serin havanın ardından kavurucu sıcaklar geliyor
Gündem

Meteoroloji il il uyardı: Serin havanın ardından kavurucu sıcaklar geliyor

Meteoroloji günlük hava tahmini raporuna göre; bugün yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Karadeniz kıyıları, İstanbul’un boğaz ve kuzey kesimleri, Kırklareli, Edirne, Kastamonu, Amasya, Tokat, Artvin ve Ardahan ile Sivas’ın batı, Yozgat’ın doğu, Kayseri ve Gümüşhane’nin kuzey çevrelerinde ise yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde 60 kilometreyi bulan rüzgarlar, hissedilen hava sıcaklıklarını düşürüyor. Ancak tahminlere göre, gelecek hafta sonuna doğru sıcaklıklar 5 ila 10 derece artacak. Marmara'da sıcaklıkların 35, Ege'de ise bazı illerde 45 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 18 Temmuz Pazartesi hava nasıl olacak?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.