Ekonomi Sağlık Bakanlığı 2022 yılı istifa sonrası açıktan atama kurası ilanı yayımlandı
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Sağlık Bakanlığı 2022 yılı istifa sonrası açıktan atama kurası ilanı yayımlandı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92. maddesinin birinci fıkrası ile Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 15. maddesi hükümleri gereğince Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurumlarında ilan edilen unvanlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4-A maddesi kapsamında çalışmış olup, çeşitli nedenlerle bu görevlerinden ayrılmış olanlar ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi sağlık astsubayı olarak görev yapmakta iken kendi istekleri ile görevinden ayrılmış olanlar için kadrolar ilan edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanlığı 2022 yılı istifa sonrası açıktan atama kurası ilanı yayımlandı
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; adayların yerleştirme işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde ve tercihleri doğrultusunda noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacak. Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacak.

Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştirecekler. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacak.

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