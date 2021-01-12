Ekonomi Sağlık Bakanlığı personeli için ek ödeme tarihi belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sağlık Bakanlığı personeli için ek ödeme tarihi belli oldu

Sağlık Bakanlığı personeli için ek ödeme tarihi belli oldu

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personele, 1 Kasım 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle ek ödeme yapılabilecek. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 4 Mart 2020 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi.

İki ay süreyle ek ödeme yapılacak

Yeni düzenlemeye göre, 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilecek.

Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

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