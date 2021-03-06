Ekonomi Sağlık Bakanlığından istihdam ilanı
BASIN İLAN

Sağlık Bakanlığından istihdam ilanı

Sağlık Bakanlığı, uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı istihdam ilanı verdi. İlan, 5 Mart'ta resmi gazetede yayımlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, atamalara ilişkin genel esaslar, kuraya başvuracak adaylarda aranan özel/genel şartlar, istenilen belgeler, başvuru süresi şekli ve yeriyle ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz

Abone Ol Google News
Yeni lider Beşiktaş

Yeni lider Beşiktaş

​Siyah beyazlılar ligde üst üste 5 maçtır kazanıyor.
Üç PKKlıiki milyon dolarla yakalandı

Üç PKK'lı
iki milyon dolarla yakalandı

​Münbiç'teki örgüt elemanlarına götürüyorlardı.
Bakan Soylu: Görevlendirme sonrası Iğdırda kaynaklar iyi kullanılıyor

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin verilerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.